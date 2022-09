Le sfide del nuovo governo italiano sono segnate da debito, energia e inflazione

Oggi l’Italia vuole chiudere i mesi segnati dall’alta tensione nel dibattito politico guidato a luglio dalla coalizione di governo dell’ex governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi. Il paese ha tenuto elezioni legislative anticipate questa domenica, segnata dall’ascesa di una coalizione di destra nei sondaggi.

È composto da diverse organizzazioni che offrono soluzioni molto diverse alla crisi economica, energetica e geopolitica iniziata sette mesi fa con l’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Sono i fratelli d’Italia – guidati da Giorgia Meloni, che in gioventù è stata iscritta al partito postfascista, anche se negli ultimi anni ha cambiato discorso – la Lega di estrema destra e l’organizzazione liberal-conservatrice Fuerza Italia. , i suoi principali leader sono il presidente e tre volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

La Lega è una formazione euroscettica e il suo leader, Matteo Salvini, desidera disperatamente tornare al Viminale. Il suo principale tallone d’Achille è il suo riavvicinamento con il presidente russo Vladimir Putin, che ha apertamente sostenuto in diverse occasioni. Invece, i Fratelli d’Italia difendono la continuità del Paese nella NATO e nell’eurozona e chiedono cambiamenti a lungo termine nell’UE.

L’agenda economica di Meloney era coerente, ma il suo programma sociale era apparentemente ultra-conservatore. All’insegna dello slogan “Dio, Patria e Famiglia”, Meloni si oppone fermamente all’aborto e all’immigrazione clandestina e difende il modello familiare tradizionale.

Fondi europei

L’Italia ha beneficiato maggiormente dei finanziamenti europei. Nei prossimi anni riceverà circa 200.000 milioni di euro per rilanciare la sua economia dopo il Covid-19, anche se sono subordinati a una batteria di riforme che Draghi ha concordato con Bruxelles e che la coalizione di destra si è impegnata a mantenere.

L’evoluzione della politica e dell’economia italiana è stata molto diseguale. Se il governo è imploso a luglio, il Paese è stato in grado di recuperare i livelli di attività pre-pandemia ad agosto dopo che i populisti del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato il loro sostegno a Draghi.

Il PIL è cresciuto del 6,6% nel 2021 e nel secondo trimestre dell’anno era dell’1%, quattro decimi al di sopra della media dell’Eurozona. La Banca Mondiale stima che il PIL crescerà del 2,3% quest’anno e dell’1% nel 2023. Si tratta di prospettive “deboli” per l’agenzia di rating SCOPE, che prevede che il margine di manovra del prossimo governo sarà limitato.

Deficit e debito pubblico

Lo scorso anno il deficit era del 7,2% e alla fine del primo trimestre il debito pubblico ha raggiunto i 2.755 miliardi di euro, pari al 152,6% del PIL, il dato più alto degli ultimi 25 anni.

Grazie alle nuove misure di liquidità della Banca centrale europea (BCE), secondo Vontobel, responsabile delle obbligazioni societarie di Mondher Bettaieb-Loriot, Scope stima che questa percentuale rimarrà stabile nel medio termine. Molto poco in titoli sovrani.

L’inflazione colpisce l’industria

Anche l’inflazione è al suo apice. Ad agosto ha raggiunto l’8,4% su base annua, la percentuale più alta in 37 anni. I prezzi dell’energia contribuiscono a questo e nel primo trimestre l’Italia è stato il terzo paese dell’UE dove è stato il più costoso. Secondo Eurostat, era 0,4202 euro per kilowattora.

Questo aumento dei tassi ha un impatto diretto sull’industria, che rappresenta un quarto del PIL e dell’occupazione. L’Italia è la seconda potenza manifatturiera dell’Unione Europea, la settima al mondo e il primo esportatore mondiale di beni di lusso. Il Paese eccelle in settori quali macchine di precisione, autoveicoli, prodotti chimici e farmaceutici, moda ed elettronica. Il 90% delle aziende ha meno di 100 dipendenti e si concentra al nord in città come Torino, Milano e Venezia.

Questa situazione contrasta con la regione meridionale dove le mafie hanno forti radici. Delle dieci regioni dell’UE con la più alta disoccupazione nel 2021, due erano nel sud del Paese: secondo Eurostat, Campania (19,3%) e Sicilia (18,7%). Al contrario, Bolzano (3,8%) e Trento (4,8%) nelle Alpi raggiungono la piena occupazione.

67 governi dal 1946

Un’altra sfida strutturale è l’instabilità politica. Dalla proclamazione della Repubblica nel 1946, Palazzo Sigi, sede del Consiglio dei Ministri, ha ospitato 67 Gabinetti. In media sono durati più di un anno.

A favore della governance, nel 2020 è stata riformata la legge elettorale, che darebbe al partito con il maggior numero di voti in ogni circoscrizione un terzo di rappresentanza.