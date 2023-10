Le sfide per le organizzazioni in un mondo turbolento

Dopo anni segnati da crisi in vari settori e data l’incertezza sul futuro, la capacità delle organizzazioni di rispondere alle future crisi e interruzioni nei loro settori è diventata un fattore di differenziazione.

Ciò è evidenziato nel report “Top Executive Priorities” redatto dal team di ricerca SAP Insights, che analizza il livello di preparazione delle organizzazioni per affrontare le sfide attuali e future.

Accesso ai dati, innovazione e gestione delle risorse umane

SAP Insights evidenzia la stretta relazione tra agilità aziendale, capacità di affrontare le sfide attuali e future e accesso ai dati. Coloro che hanno valutato positivamente la propria resilienza hanno anche riferito di avere un migliore accesso ai dati, suggerendo che queste dimensioni si rafforzano a vicenda.

Inoltre, l’innovazione è fondamentale per la resilienza, ma le aziende spesso incontrano ostacoli quando abbandonano i modelli di business esistenti. Preparare i dipendenti ad adattarsi a nuovi ruoli è essenziale per migliorare le operazioni e aumentare la flessibilità, e le organizzazioni che eccellono sia nella formazione dei dipendenti che nella gestione della forza lavoro hanno maggiori probabilità di apportare miglioramenti ai processi.

Sfide attuali e future per le organizzazioni

Il rapporto ha individuato due sfide principali nel percorso verso la resilienza aziendale: la capacità di rispondere ai problemi attuali e prepararsi ad affrontare le sfide future. Secondo i risultati dello studio, in entrambi i settori c’è ancora molto lavoro da fare.

In termini di risposta ai problemi attuali, il 30% degli intervistati non si considera “molto efficace” e il restante 70% si sente preparato solo in tre o meno delle nove aree chiave di resilienza analizzate. Nessuno dei partecipanti ha valutato la propria azienda “molto efficace” in tutti i settori.

Per quanto riguarda la preparazione ai problemi futuri, la situazione è simile, con il 32% dei partecipanti che non è soddisfatto di nessuna delle 12 competenze necessarie per prepararsi al futuro e il 65% è soddisfatto solo di tre o meno aree.