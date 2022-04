Le sorelle Ha*Ash sono tornate per celebrare i loro 20 anni di attività con concerti e nuovi successi musicali

Due decenni di carriera sono trascorsi in un batter d’occhio per le sorelle del duo di musicisti Ha (star) Ashe, che ora stanno celebrando l’uscita di un tour da solista e di un tour di concerti.

“Non possiamo credere che siano già passati 20 anni, e alla fine è stata una carriera molto persistente ed è stato fantastico (fantastico) essere un modello per una donna laboriosa, una donna indipendente, una donna che è uscita per lottare per il suo sogno. E che lo stiamo realizzando a poco a poco “, ha detto Hanna in un’intervista. L’ho fatto di recente a Città del Messico.

Percorrere questo percorso con sua sorella Ashley è per lei “la cosa migliore del nostro lavoro”.

Durante la pandemia, gli interpreti di canzoni come “Sorry, Sorry”, “I Learned That from You” e “I Leave You Free” hanno allestito il proprio studio di registrazione nelle loro case, e questo li ha aiutati a lavorare al loro prossimo album, che seguirà la canzone del 2019 “Ha” asterisco) Ash: Live”.

“Durante i due anni in cui siamo stati rinchiusi a causa della pandemia, abbiamo colto l’occasione per scrivere molte canzoni”, ha detto Hanna. È stato fantastico. Ci sono giorni in cui scendiamo in pigiama per registrarlo”.

Per Ashley, “l’atmosfera diversa” e il “relax” della casa hanno aiutato le cose a fluire e a renderla più stimolante. “Non hai la pressione che lo studio chiuda”, ha spiegato.

Le sorelle, nate in Louisiana e cresciute tra il Messico e gli Stati Uniti, sono sempre state orgogliose delle radici e delle radici musicali del loro paese. Nell’album che preparano, saranno presenti anche questi generi.

“Torniamo a quelle radici. Hanna ha rivelato elementi country, ci sono elementi gospel nelle canzoni, ci sono fisarmoniche e ci sono i mariachi”. “È un album in cui non abbiamo messo etichette su nulla e non abbiamo cercato un genere specifico; volevamo solo produrre la canzone come la immaginavamo e non pensarci due volte, e penso che ci piacesse quella libertà. Abbiamo Sono molto contento del risultato”.

Nei mesi di aprile e maggio, Ha (asterisco) Ash si esibirà in concerto nelle città messicane di Jojutla, Morelos; Toluca, Stato del Messico, e Puebla, Puebla. Nel frattempo, i fan possono ascoltare il suo ultimo brano “What a Man Should Know”.

“È una canzone divertente, è una canzone rilassante. È successo tutto quando stavamo cenando con gli amici e un amico ci ha detto: ‘Non ti rendi conto che a volte i ragazzi sono così pratici, e a volte devi solo dire delle cose, perché non puoi aspettarti una persona Una volta che indovina cosa stai facendo, “senti se non l’hai detto”. E io ho detto: una canzone! ‘ disse Hanna, beccandosi le dita.

I due hanno composto l’argomento, in cui chiedono al ragazzo di prestare loro attenzione quando gli parlano (anche se ripetono le cose per la terza volta) e simpatizzano con i loro sentimenti. L’hanno scritto con i musicisti messicani Pablo Preciado e Ali Zughayr, che considerano buoni amici.

Ci auguriamo che tutte le donne che ascoltano questa canzone si sentano rafforzate, sappiano che se lo meritano e ricordino agli uomini ciò di cui hanno bisogno. “E ora la mascolinità è ridefinita, la nuova mascolinità”, ha detto Hanna, “è come ricordarlo a tutti gli uomini.

Il video della canzone è stato girato a Miami. In esso, entrambi appaiono in una classe elementare dando una classe a un gruppo di uomini. Ashley indossa un body rivelatore per tutto il corpo con un grande lenzuolo traslucido.

“Fin da quando era una bambina, Ashley ha sempre voluto fare la maestra d’asilo, ma quando si è vestita le ho detto: ‘Credimi, questa non è una maestra d’asilo'”, ha detto Hanna.

“Nella mia immaginazione, sì, lo è”, ha detto Ashley.

Per le sorelle, il video è un riflesso della vivacità del loro prossimo album, con Hannah che dedica le canzoni alla loro prima figlia Matilda, nata nel giugno 2020, e Ashley che si apre sulle sue esperienze di appuntamenti.

“È un disco molto interessante, molto calmo”, ha detto Ashley.

Hanna aggiunge: “Con un’atmosfera di divertimento”. “Penso che tutto ciò di cui avevamo bisogno durante la pandemia fosse divertirci, rilassarci, ed è quello che stavamo cercando quando stavamo componendo. Ci siamo resi conto che volevamo divertirci, c’è umorismo nelle nostre canzoni”.