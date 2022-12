Le squadre USA, Italia e Grecia hanno registrato le loro prime vittorie in Coppa United

Gli Stati Uniti si sono assicurati una vittoria per 4-1 sulla Repubblica Ceca nella giornata di apertura della United CupUn nuovo torneo a squadre miste in Australia.

Francis Tiafoe ha segnato il 3-1 nel secondo set della loro partita di singolare venerdì dopo che Tomasz Machak si è ritirato per un infortunio alla caviglia destra.

Tiafoe ha vinto il primo set 6-3 alla Ken Rosewall Arena di Sydney, ma è stato in svantaggio per 4-2 contro l’avversario ceco nel secondo quando Machak è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio.

Dopo aver tentato di recuperare un diritto di Tiafoe, Machak è riuscito a rimettersi in piedi, ma, Dopo essersi consultato con un medico e il suo team, ha deciso che non poteva continuare.

Thomas Machak si è ritirato per infortunio Mark Evans / EFE

“Eravamo nel bel mezzo di una battaglia. È triste che mi sia successo. Non vuoi vederlo. Spero di tornare per gli Australian Open”, ha detto Tiafoe.

Gli americani si sono portati in vantaggio per 2-0 nella seconda giornata della serie di cinque partite con la vittoria in singolo di giovedì su Taylor Fritz e Madison Keys. Ma due volte campione di Wimbledon Petra Kvitova ha salvato sette set point battendo la numero 3 del mondo Jessica Pegula 7-6(6) 6-4. La prima partita di venerdì dovrebbe mantenere i sessi in lizza per la vittoria.

Petra Kvitova Mark Baker/AP

“Stiamo ancora combattendo. Penso che gli Stati Uniti siano una grande squadra con grandi giocatori.. Non siamo i favoriti qui, ma stiamo lottando in ogni partita e in ogni punto. Questo è il nostro spirito di squadra”, ha detto Kvitova.

Sotto 5-1 al tie-break, la Kvitova ha salvato il suo ottavo set point 7-6 prima di riconvertire e sigillare il set. Prendendo il primo set, Kvitova ha rotto Pegula due volte per prendere un rapido vantaggio per 3-0.





Nelle altre qualificazioni della sessione mattutina, La Grecia ha raggiunto il primo posto con una vittoria per 4-1 sulla Bulgaria a Perth (Australia occidentale).

Dopo la vittoria per 4-6, 6-2 e 7-6 (4) di Stefanos Tsitsipas su Grigor Dimitrov, Despina Papamisile 3-6, 6-4 e 6-1 contro Isabella Shinikova, Maria Zachary ha completato la vittoria greca questo venerdì con una vittoria per 6-3, 6-2 sul Viktoria Domova.

Guzmanov ha sconfitto Pervolarakis 6-1, 6-1 per guadagnare l’unico punto per la Bulgaria. Tsitsipas e Zakari hanno sconfitto Topalova e Andreev 6-4, 6-4 vincendo la finale per 4-1.

Maria Zachary e Stefanos Tsitsipas in azione Will Russel/Getty

Matteo Perettini ha iniziato bene la stagione aiutando l’Italia a vincere 3-2 sul Brasile a Brisbane.. L’italiano ha battuto il numero 1 del Brasile Thiago Monteiro 6-4 7-6 (7) portando il suo paese in vantaggio per 2-1, mentre Lucia Bronzetti ha battuto Laura Picozzi 6-0, 6-2 vincendo la partita del Gruppo E.

“Sono molto felice di poterlo dire. Era passato molto tempo dall’ultima volta che avevo giocato il mio ultimo torneo in singolo, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Penso che il livello fosse troppo alto. “Sono contento della mia prestazione, ma la cosa più importante quando si gioca in questo tipo di competizioni è vincere e portare un punto alla squadra, e sono comunque contento per questo”, ha dichiarato Berettini.

Il Brasile ha vinto il doppio misto per raggiungere il punteggio finale. Stefani e Matos hanno battuto Perettini e Rosatello 6-4, 6-7(4), 10-4.

Già nella sessione pomeridiana, Stan Wawrinka assicura la vittoria della Svizzera sul Kazakistan (3-0) 6-3, 7-6(3) con la sua vittoria su Alexander Publick.

Stan Wawrinka Jono SEARLE / EFE

Ha anche aggiunto la vittoria della Gran Bretagna contro l’Australia. Harriet Dordt ha sconfitto Madison Inglis 6-4, 6-4 aprendo il suo armadietto sul 3-0 contro la testa di serie spagnola.

La giornata si è conclusa con la vittoria della Francia sull’Argentina (3-0).. Caroline Garcia ha suggellato la vittoria francese con un 6-2, 6-0 su Nadia Podorozka.

Coppa Unita

Risultati dopo il secondo giorno

Gruppo A

Grecia – Bulgaria (4-1)

Stephanos Tsitsipas dip. Grigor Dimitrov 4-6, 6-2, 7-6(4) Despina Babamichele dif. IO. Shinikova 3-6, 6-4, 6-1

Maria Zachary def. Vittoria Domova 6-3, 6-2

D. Guzmanov batte M. Pervolarakis 6-1, 6-1

Tsitsipas/Zakari dif. Andreev/Topalova 6-4, 6-4

Gruppo B

Svizzera 5-0 Kazakistan

B. Pencic ha sconfitto Y. Putintseva 7-6(0), 6-3

M. Heusler ha sconfitto T. Scheter 4-6, 6-3, 6-3.

S. Wawrinka def. UN. Pubbliche 6-3, 7-6(3)

6-3, 6-2 J. Teichmann sconfigge Z. Kulambayeva

Teichmann/Huessler def. Kulambayeva/Pubblico 7-6(7), 6-3

Gruppo C

Stati Uniti – Repubblica Ceca (4-1)

Taylor Fritz sconfigge Jiri Lehka 6-3, 6-4

Madison Keys, Marie Bouskova 6-4, 6-3

B. Kvitova batte J. Pegula 7-6(6), 6-4

F. Tiafoe a T. Machac 6-3, 2-4 e caduto

Pegula/Fritz def. Bouskova/Lehecka 2-6, 6-3, 10-7

Gruppo D

Gran Bretagna 3-2 Australia

Cameron Norrie sconfigge Alex De Minare 6-3, 6-3

Katie Swan def. Joe alveari 6-4, 6-3

H. Dardo def. M. Inglese 6-4, 6-4

J. Kubler def. D. Evans 6-3, 7-6(3)

S.Stozer/J. H. Dart/J. O’Mara 7-6(4), 6-4