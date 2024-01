Le stelle del #NextGenATP brillano agli Australian Open 2024 | Giro dell'ATP

Finali ATP per la prossima generazione

Le stelle #NextGenATP brillano di più agli Australian Open 2024

I giocatori dell'Under 21 hanno suscitato scalpore a Melbourne

25 gennaio 2024

Alex Michelsen è arrivato al terzo turno degli Australian Open.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Carriere rivoluzionarie e vittorie inaspettate sono state tra le storie dei giocatori chiave del #NextGenATP agli Australian Open, mentre le future stelle di questo sport hanno lasciato il segno.

Il mancino cinese Shang Juncheng ha prolungato la sua semifinale ATP 250 a Hong Kong raggiungendo per la prima volta il terzo turno in una major. La diciottenne ha sconfitto Mackenzie McDonald in cinque set e Sumit Nagal in quattro set, organizzando il suo primo incontro Lexus ATP Head2Head con Carlos Alcaraz. Ma la partita era troppo lontana per Shang, che dovette ritirarsi a causa di un infortunio alla gamba. Ha lasciato Melbourne al 139esimo posto nella classifica live ATP di Pepperstone.

“In realtà, ho parlato con il mio allenatore prima di finire il pre-campionato per andare a Hong Kong e in Australia. Ha detto: 'Se non ti aspetti nulla, tutto ciò che ottieni è una prestazione eccessiva'”, ha detto Shang dopo la vittoria al secondo turno.

“Avevo basse aspettative, partendo da zero. Per me è sempre un'opportunità per imparare perché ho giocato l'anno scorso nel tour, e questo è il mio secondo anno, quindi è tutto ancora nuovo per me. Mi aspettavo di fare bene dopo un periodo così un ottimo pre-campionato con la mia squadra, ma allo stesso tempo è molto positivo per me ed è un'ottima esperienza.



Anche l'americano Alex Michelsen, che lo scorso anno ha partecipato alle Next Gen ATP Finals di Jeddah, è arrivato al terzo turno in un torneo importante per la prima volta.

Michielsen ha sconfitto James McCabe e il favorito Jiri Lehica prima di perdere contro Alexander Zverev. Il precedente miglior risultato del 19enne in uno Slam è stato il secondo turno agli US Open di settembre. Michelsen, che ha raggiunto la sua finale al primo turno a Newport la scorsa stagione, è risalito di 18 posizioni fino al 73° posto nella classifica Pepperstone ATP Live dopo il suo successo a Melbourne.

Il francese Luca Van Assche, che ha sconfitto Michelsen a Jeddah, ha completato il gruppo di adolescenti che hanno raggiunto il terzo turno nel principale torneo sul cemento. Il diciannovenne ha vinto emozionanti partite di cinque set contro James Duckworth e Lorenzo Musetti.

L’ultima volta che tre adolescenti hanno raggiunto il terzo turno a Melbourne prima di quest’anno è stato nel 2019 (Alex de Minaur, Denis Shapovalov, Alexei Popyrin). Michelsen era orgoglioso del modo in cui lui e i suoi compagni di squadra hanno gareggiato a Melbourne.

“È davvero bello avere un gruppo come noi”, ha detto Michelsen ad ATPTour.com. “Ci spingiamo a vicenda. Ho giocato contro Luka [Van Assche] Nella prossima generazione. È davvero fantastico spingerci a vicenda.



Il francese Arthur Fels, 34° nella classifica mondiale, si è qualificato per il secondo turno, mentre il 18enne Jakub Mencic e Dino Prizmic si sono qualificati per le qualificazioni ottenendo un grande successo.

Il ceco Mencic ha sconfitto l'ex numero dieci del mondo Denis Shapovalov raggiungendo il secondo turno, mentre il croato Prizmic ha ottenuto un set da Novak Djokovic in un emozionante confronto del primo turno durato quattro ore alla Rod Laver Arena.

Djokovic ha elogiato Prizmic dopo la partita.

“Adoro il modo in cui sfrutta ogni centimetro del campo. Si sente benissimo quando entra in campo e si difende molto bene”, ha detto Djokovic nella sua intervista in campo dopo aver battuto il croato #NextGenATP nel primo turno più lungo partita della sua carriera. “È semplicemente una prestazione straordinaria. Per qualcuno che ha 18 anni e non ha mai giocato su un grande palco.”

“Grandi complimenti a lui e alla sua squadra, voglio assolutamente essere al suo fianco, quindi spero che mi inviti perché farà grandi cose nella sua carriera”.

Prizmic è salito di 18 posizioni arrivando al 168° posto nella classifica live ATP di Pepperstone, mentre Mensik è al 126°.