Le “super alghe” possono aiutare a sostenere la vita su Marte – DW – 08/07/2024

I ricercatori dell’Istituto di ambiente e geografia dello Xinjiang, parte dell’Accademia cinese delle scienze, hanno identificato un tipo di alga del deserto, nota come Syntrichia caninervis, che può sopravvivere alle condizioni estreme su Marte.

Il gruppo di ricerca si è concentrato sullo studio di questo muschio con l’obiettivo di saperne di più sulla capacità degli organismi viventi di resistere ad ambienti difficili e sulla loro capacità di sopravvivere e rigenerarsi in condizioni marziane simulate, ha riferito domenica il giornale locale (07/07/2024). Tempi globali.

Caratteristiche speciali

I ricercatori hanno condotto esperimenti scientifici che hanno dimostrato che la Syntrichia caninervis può resistere a oltre il 98% di disidratazione cellulare, sopravvivere a temperature fino a -196°C senza morire, resistere a più di 5.000 Gy di radiazioni gamma e riprendersi rapidamente ricrescendo e rinverdendo. Mostra grande flessibilità.

La ricerca ha rivelato che in condizioni marziane simulate con molteplici ostacoli, la pianta Syntrichia caninervis è ancora in grado di sopravvivere e rigenerarsi una volta ritornata in condizioni adeguate.

Foto d’archivio: rocce taglienti sulla spiaggia che ricordano la superficie di Marte o di un altro pianeta. Foto: Wirestock/Pond5 Images/IMAGO

Il gruppo di ricerca ha anche identificato caratteristiche uniche della pianta Syntrichia caninervis, in particolare il fatto che le sue foglie sovrapposte riducono l’evaporazione dell’acqua, mentre le punte bianche delle foglie riflettono l’intensa luce solare.

Inoltre, le alghe possono entrare in uno stato di diapausa metabolica selettiva in ambienti avversi e raccogliere l’energia necessaria per riprendersi una volta che il loro ambiente migliora.

Il team di esperti prevede di condurre esperimenti su veicoli spaziali per studiare la risposta di sopravvivenza e le capacità adattative delle specie in condizioni di microgravità e varie avversità dovute alle radiazioni ionizzanti.

Il loro obiettivo è svelare le basi fisiologiche e molecolari delle alghe ed esplorare i meccanismi chiave di regolazione per la vita, con la speranza che le alghe possano svolgere un ruolo nella colonizzazione dello spazio.

La Cina ha investito molto nel suo programma spaziale e ha ottenuto successi come lo sbarco della sonda Chang’e 4 sul lato nascosto della Luna – è la prima volta che ciò avviene – e il raggiungimento di Marte per la prima volta, diventando il terzo paese, dopo gli Stati Uniti e la defunta Unione Sovietica, a… “Amartizar”.

EA (EFE, Reuters)