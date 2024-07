Le truffe stanno aumentando a dismisura grazie all’intelligenza artificiale: come funziona per evitare di essere truffati

È importante stabilire leggi che regolamentino l’uso delle tecnologie avanzate per proteggere i cittadini e le imprese e promuovere la trasparenza con standard etici. (infobay/hp)

IL I progressi nella tecnologia digitale Ha permesso di aumentare notevolmente la produttività delle aziende, oltre a fornire uno strumento essenziale per snellire processi noiosi, consentendo al lavoratore di dedicare il proprio tempo a diverse attività lavorative. Tuttavia, anche questo sviluppo ha avuto luogo Sfruttato dai criminali informaticiche dispongono di risorse migliori per sviluppare strategie antifrode.

Secondo lui Centro operativo di sicurezza (SOC) di AppgateNumero di casi associati Violazione del copyright e frode è aumentato del 74% nel periodo passato. Per questo motivo è importante che gli utenti siano consapevoli di queste truffe e delle strategie di truffa per evitare di cadere nelle trappole dei criminali informatici.

I criminali informatici utilizzano inoltre la stessa tecnologia che guida la produttività aziendale per sviluppare strategie antifrode sempre più sofisticate. (Reuters)

In conversazione con Agenzia di stampa Andina, Diego VincesLo ha notato lo specialista in analisi dei dati Uso non regolamentato E il La complessità delle nuove tecnologie L’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta per noi una sfida enorme Sicurezza digitale. Inoltre, i criminali informatici sono costantemente alla ricerca di modi per potenziare le loro truffe, quindi allo stesso tempo è necessario migliorare la sicurezza digitale.

“È necessario promuovere l’uso degli strumenti tecnologici nel Paese, ma anche stabilire leggi che ne regolino l’applicazione per prevenirne l’uso improprio. Ciò rafforzerebbe la protezione dei cittadini e delle imprese dalle frodi e migliorerebbe la trasparenza con standard etici nell’uso degli artificiali intelligenza. Implementando queste misure, i benefici possono essere massimizzati, riducendo al contempo i rischi.

Le aziende e gli utenti devono rimanere informati e adottare misure di sicurezza avanzate per mitigare i rischi associati alle nuove tecnologie. (Sasha Steinpah)



Di fronte a uno scenario del genere, lo specialista ha presentato una serie di… Raccomandazioni Bisogna tenerne conto quando si utilizza un dispositivo tecnologico, evitando così che il criminale vi inganni, diffonda i vostri dati personali o vi frodi in un acquisto.

Foto e video deepfake

Una tecnologia emergente utilizza l’intelligenza artificiale per creare video o foto che sembrano reali, con l’obiettivo di impersonare o manipolare le informazioni in modo ingannevole. Questa tecnologia, nota come deepfakes, ha sollevato preoccupazioni sulla sua capacità di distorcere la realtà e incidere sulla credibilità delle persone e delle istituzioni.

Rigging vocale (clonazione del suono)

Questo metodo, che ha guadagnato slancio nel Paese, replica la voce di un familiare o di una persona di fiducia utilizzando l’intelligenza artificiale per convincere le vittime a inviare denaro o rivelare informazioni riservate all’autore del reato. I criminali sfruttano la tecnologia per fingere di conoscerli, guadagnando così con l’inganno la fiducia delle loro vittime.

Diego Vinces, specialista in analisi dei dati, mette in guardia dai pericoli dell’uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale e dal suo impatto sulla sicurezza digitale. (Canzone di Ali)

Phishing

Questi messaggi truffa imitano una vecchia tecnica di truffa. Conosciute come e-mail di phishing, sono progettate per convincere il destinatario Divulgazione di informazioni riservate Al criminale, come password, numeri di carta o informazioni bancarie. I truffatori utilizzano tecniche di ingegneria sociale per far sembrare legittima l’e-mail e ingannare le vittime.

Identità artificiale (ID Frankenstein)

Questo metodo di frode si basa sulla creazione di un’identità falsa Combinazione di informazioni reali e fittizie Con diversi profili con lo scopo di aprire conti fraudolenti per ottenere denaro. A causa della loro complessità, sono spesso difficili da individuare.