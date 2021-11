https://mundo.sputniknews.com/20211102/las-tropas-de-intervencion-de-estados-unidos-para-africa-cambian-espana-por-italia-1117793725.html

Le truppe di intervento USA per l’Africa trasferiscono la Spagna in Italia

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, di stanza per operare in Nord Africa, viaggerà dalla Spagna all'Italia. 850 lavoratori e otto aerei lasciano il sito

Spagna

Italia

stati Uniti

Marines

Marina per noi

Dalla Spagna all’Italia. Si tratta di un viaggio delle operazioni della Forza di reazione del Corpo dei Marines, che ha il compito di intervenire nelle situazioni di crisi in Africa. Le truppe statunitensi lasciano la Base Moron de la Frontera (Siviglia) e si stabiliscono a Vicenza, a nord della Transilvania. In tutto, 850 marines e otto aerei, sei aspers MV-22B, un decollo verticale e due trasporti C-130J Super Hercules lasceranno la penisola iberica. La partenza è stata annunciata nel 2020 al Ministero della Difesa, organizzazione con cui Washington vuole continuare a collaborare.La squadra militare è arrivata in Spagna nell’aprile 2013. Il dispiegamento è stato il risultato di un attacco all’ambasciata Usa a Bengasi (Libia). L’11 settembre 2012. Washington ha deciso che sarebbe stato utile avere una forza d’élite entro poche ore dal Nord Africa, per esempio, che dovrebbe intervenire rapidamente per effettuare operazioni di evacuazione. Pertanto, con il permesso del governo spagnolo, la Special Air Ground Crisis Response Force del Corpo dei Marines è sbarcata nell’Europa del Sud. Su base annuale, l’accreditamento viene rinnovato fino a quando non diventa permanente. Gli Stati Uniti hanno detto che aumenteranno il numero delle truppe a 2.200 e il numero degli aerei a 17, anche se questo numero non è stato raggiunto. Tuttavia, la mossa ha costretto la Spagna a riformare il suo accordo con la nazione nordamericana sul numero massimo di truppe nella regione nazionale. L’accordo scade a maggio 2020, ma è stato esteso per dare una tregua al nuovo presidente Joe Biden. La partenza dell’élite Marine Division è stata la riduzione più significativa delle truppe statunitensi in Spagna in un secolo. L’ultima grande partita ebbe luogo nel 1992, quando i caccia F-16 dell’Ala 401 decollarono dalla base del Torrejan de Ardos (Madrid).

Italia

2021

Notizia

Base aerea di Moron, Italia, Marines, Corpo dei Marines degli Stati Uniti