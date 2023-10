Le ultime cuffie Bluetooth di Beats sono in vendita per la prima volta ed è un colpo contro gli AirPods Max

IL Batte Studio Pro Queste sono le nuovissime cuffie Bluetooth wireless di Beats by Dr. Dre ed è in vendita da un po’, ma è già in vendita. Può essere trovato su Amazon al suo prezzo più basso di tutti i tempi di € 339. Puoi anche ottenerlo allo stesso prezzo su MediaMarkt.





Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Suono spaziale personalizzato, audio lossless USB-C, compatibilità Apple e Android – Nero *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista le cuffie Bluetooth Beats Studio Pro ai migliori prezzi

Con un prezzo di vendita consigliato di 399,95 euro, le cuffie Bluetooth Beats Studio Pro sono disponibili su Amazon con uno sconto del 15% che le porta al prezzo minimo storico di 339 euro, un prezzo di vendita consigliato di 399,95 euro. Dolcissimo risparmio di 60 euro. Sono molto più economici degli AirPods Max.

Le Beats Studio Pro sono cuffie Bluetooth con un design over-ear che ricorda molto le Beats Studio3, ma offrono una qualità del suono superiore e altre funzionalità più recenti perché sono appena sfornate. Da esso emergono molti punti, come ad esempio: Cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva E modalità suono ambientale.

Hanno una piattaforma audio Beats personalizzata che offre un suono dettagliato e coinvolgente durante l’ascolto e la risposta alle chiamate. Hanno anche audio spaziale personalizzato Tracciamento dinamico della testa Che mette l’utente al centro del contenuto; Un’esperienza di ascolto coinvolgente a 360 gradi.

La sua autonomia è fino a 40 ore, con una ricarica Rapid Fuel di 10 minuti equivalente a quattro ore di funzionamento aggiuntivo. Sono dotati di microfoni focalizzati sulla voce che filtrano con precisione il rumore di fondo per chiamate più chiare nella maggior parte delle chiamate. Un altro punto degno di nota è la piena compatibilità sia con i dispositivi iOS che con quelli Android, poiché in entrambi gli ecosistemi sono presenti funzionalità native.

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita e dell’accesso prioritario a offerte e servizi come Prime Video, Prime Music e archiviazione illimitata di foto. Inoltre, se sei uno studente, il costo dell’abbonamento Prime Student è la metà e ottieni un periodo di prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

L’intrattenimento con Apple è assicurato: non dimenticare che puoi abbonarti ad Apple TV+ per guardare le tue serie e i tuoi film preferiti (hai sette giorni gratis, poi 6,99 euro al mese) e ad Apple Music per non perdere mai la musica alle tue feste con audio di alta qualità (hai un mese di prova gratuito, poi 10,99 euro al mese per il piano individuale).

Hai anche a tua disposizione Scatola di mele, per avere sempre a portata di mano le tue letture preferite, sia sotto forma di libro che di audiolibro; E Podcast di Appledove troverai milioni di programmi da ascoltare.

Puoi essere informato e informato in ogni momento su tutte le novità del mondo Apple e sulle offerte di Applesfera Selección nei nostri profili. Twitter, Facebook E cavo

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi finanziari ad Applesfera. Se non disponibili, le offerte possono variare.

le immagini | Battiti del Dr. Dre

Ad Abelsvira | “Andrai fuori di testa”: un trucco che un utente usa per sentire meglio le cuffie su un iPhone

Scegliendo Applesfera | I migliori Apple AirPods da acquistare nel 2023