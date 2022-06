Le ultime indiscrezioni suggeriscono che sarà in arrivo un iPad Pro con processore M2 | tecnologia

Apple ha un tasso di lancio di prodotti non ancora visto, ovvero che l’azienda di Cupertino si è dedicata negli ultimi mesi ad ampliare il proprio catalogo sia con nuovi prodotti che con processori. Il lancio e il successivo successo del suo chipset significa che questi processori sono presenti oggi in quasi tutti i suoi dispositivi..

Se solo pochi mesi fa conoscevamo il nuovo M1 Ultra, la scorsa settimana Apple ha introdotto il nuovo Mela M2 colui il quale È diventato un rinnovamento della M1 che ha avuto successo e ha iniziato il passaggio dell’azienda dalla mela ai propri processori.

Questo nuovo processore coesisterà con l’M1 per qualche tempo perché Apple non vuole mettere da parte quel processore, almeno per ora. Ma dal momento che abbiamo già un nuovo chip tra le mani, la cosa interessante è vedere quali squadre inizieranno a mettere insiemesebbene Apple abbia già rilasciato la nuova versione MacBook Air S Macbook Pro Con la M2, le voci puntano ad altre squadre.

Queste voci dicono che Apple avrà già tra le mani un nuovo iPad che integrerà al suo interno un processore M2. Non un iPad qualsiasi perché questo processore è solitamente riservato ai professionisti di cognome, quindi stiamo parlando del nuovo iPad Pro che Cupertino avrà tra le mani.

Sebbene le voci parlino di un mago, questi non sono gli unici dettagli su cui commentano e nemmeno È stato detto che questo iPad Pro avrà uno schermo da 14 pollici. Avendo uno schermo diagonale come questo, puoi sfruttare appieno le nuove funzionalità che arrivano da iPadOS 16.

La tecnologia del pannello dietro questo piccolo schermo a LED rimarrà E sembra che Apple non sia del tutto convinta dei pannelli OLED che hanno a disposizione per l’utilizzo in dispositivi di grandi dimensioni. Si potrebbe anche vedere che avrebbe la tecnologia ProMotion per avere una frequenza di aggiornamento elevata.

Non c’è molto da dire su questo nuovo iPad e, in effetti, è probabile che venga rilasciato nel 2023 Quindi c’è ancora tempo per quello La filtrazione è più coerente E fornisci alcuni dettagli interessanti. Per ora, l’unica cosa che possiamo fare è aspettare ed essere a conoscenza di qualsiasi tipo di voce in merito.