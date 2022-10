Le vecchie foto di Bella Hadid mostrano come è cambiata

Bella Hadid sta migliorando ogni giorno. Nelle ultime settimane, ha dimostrato di più di essere una fan della sua professione. Ha partecipato ad una sfilata delle più importanti aziende nelle fashion week internazionali, ma è stato proprio a Parigi che è stata incoronata regina dell’evento di moda più importante, raggiungendo tre passerelle in tre ore. Ben arrivato? Viene da un altro pianeta e non potremmo essere più colpiti da lei.

L’abbiamo visto portare al presente i “punti salienti” più forti degli anni 2000 (più recentemente, piercing al sopracciglio), trasformando tutto ciò che tocca in una tendenza e persino facendo sembrare i vestiti apparentemente brutti troppo “cool” per essere veri. Chiamiamo quest’ultimo ‘Strana ragazza estetica’E non poteva avere un’ambasciatrice migliore della top model che ha conquistato i nostri cuori negli ultimi anni. Non solo nello stile, ma anche nella sua retorica: è stato profondamente coinvolto nel conflitto palestinese e ha usato il suo megafono con i suoi 55 milioni di follower su Instagram per parlare dei suoi problemi di ansia e aumentare la consapevolezza sulla salute mentale.

Ma oggi non siamo qui per parlarne, ma per ricordare alcuni dei momenti più importanti della sua vita rivedendo le sue vecchie foto. Il cambiamento nel suo corpo era evidente e ha ammesso di aver subito un intervento di chirurgia plastica in tenera età, quindi la parte prima e dopo la parte superiore è “pesante”. Per festeggiare il suo ventiseiesimo compleannoVi lasciamo alcune foto di Bella Hadid di prima, che erano incredibili come lo sono adesso. Congratulazioni b!