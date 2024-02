Le vendite dei proprietari di Kill-Paff raggiungeranno i 90 milioni nel 2024

L’azienda spagnola ha aumentato il volume delle vendite del 50% negli ultimi cinque anni e punta a raggiungere un nuovo record di 90 milioni di dollari entro la fine del 2024.

Azienda spagnola di prodotti per la cura della casa Zelnova Zeltia Immersa in un ciclo di crescita che ha visto il suo fatturato aumentare di quasi il 50% in cinque anni.

La società proprietaria dei marchi, come ad esempio: Garden House, Kill Puff o Toksta attuando il suo piano strategico per gli anni 2018-2023, che l'ha portata a migliorare le sue vendite annuali del 15% tra il 2022 e il 2023, pari ad un