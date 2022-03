Le vendite di auto diminuiranno a livello globale, perché?

Le vendite globali di auto diminuiranno fino al 2% nel 2022 a causa delle continue interruzioni della fornitura dovute a Il conflitto tra Russia e UcrainaSecondo un rapporto di S&P Global Ratings.

L’agenzia di rating ha modificato le sue previsioni per le vendite nel settore tenendo conto dello studio pubblicato da RatingsDirect e le stime precedenti avevano previsto un aumento delle vendite globali compreso tra il 4 e il 6 per cento per l’anno.

“È probabile che le conseguenze siano più pronunciate per la regione europea e potrebbero estendersi ad altri mercati in caso di conflitto prolungato”, ha affermato Vittoria Ferraris, analista del credito di Standard & Poor’s.

In particolare, l’interruzione della fornitura di componenti chiave per auto nella regione, compresa la produzione di cavi in ​​Ucraina, la possibile carenza di materiali come il palladio e l’aumento dei prezzi di acciaio, rame, alluminio e nichel pongono gravi rischi per l’industria nel 2022.

Inoltre, conflitto armato in Ucraina Può anche avere implicazioni per la dipendenza esterna dalle materie prime, come gas e petrolio.

In queste condizioni di mercato dominate da problemi di fornitura, vediamo alcune implicazioni di credito a breve termine per i produttori e i fornitori automobilistici globali”, ha affermato Ferraris.

L’impatto del rating dipenderà dal margine di manovra integrato nelle metriche creditizie. Ci aspettiamo che le case automobilistiche dispongano di uno spazio di valutazione più confortevole rispetto ai fornitori di automobili, ma qualsiasi azione di valutazione avverrà su base selettiva. “

In ogni caso, non si prevede che l’aumento della pressione sui prezzi influirà sull’elettricità guidata dalla regolamentazione, con vendite previste macchina elettrica Continua ad accelerare quest’anno per raggiungere tra il 15 e il 20 percento della flotta globale nel 2025.