Le vendite di azioni Tesla di Elon Musk hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari

La vendita di azioni di Tesla Inc da parte di Elon Musk è stata superata. Segnando la soglia dei 10 miliardi di dollari vendendo azioni del produttore di auto elettriche per la quarta settimana consecutiva.

Nelle ultime transazioni, la persona più ricca del mondo ha ceduto più di 934.000 azioni, per un valore di circa 1,01 miliardi di dollari, secondo i documenti normativi di giovedì. Lo scopo delle vendite era quello di aiutare muschio Compensazione fiscale all’esercizio di circa 2,1 milioni di opzioni.

Le ultime vendite hanno portato le azioni totali vendute a 10,1 milioni, per un valore di circa $ 10,9 miliardi, dal momento che Musk ha chiesto agli utenti di Twitter il 6 novembre se doveva ritirare il 10% della sua partecipazione in Tesla. Non è chiaro se il sondaggio abbia avuto un impatto reale sui piani di Musk. L’amministratore delegato ha dichiarato mesi fa che probabilmente avrebbe esercitato una grande quantità di stock option entro la fine dell’anno e aveva elaborato un piano di compravendita di azioni prima del suo tweet.

Per vendere il 10% della sua quota, Musk dovrebbe vendere 17 milioni di azioni, ovvero circa l’1,7% delle azioni in circolazione della società. Se le tue opzioni di allenamento vengono prese in considerazione, dovrai scaricarne altre.

Se Musk continua a vendere la sua quota del 10% in Tesla, potrebbe finire per tagliare più di 2 miliardi di dollari dalle sue tasse a causa del trasferimento in Texas dalla California lo scorso anno, secondo i calcoli di Bloomberg News. Il Golden State ospita le tasse sul reddito più alte del paese per i ricchi, mentre il Texas non impone un’imposta sul reddito o un’imposta sulle plusvalenze per le persone fisiche.

Le azioni Tesla sono aumentate dello 0,6% alle 4:45 ora di New York venerdì, prima dell’inizio delle normali negoziazioni. La casa automobilistica ha annunciato all’inizio di questa settimana che la sua sede si è ufficialmente trasferita nello stabilimento che stava costruendo ad Austin, in Texas. muschio Ha annunciato che la società trasferirà la sua base operativa fuori dalla California ad ottobre.

Con una fortuna di 284,1 miliardi di dollari, Musk è più ricco di chiunque altro al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index. La sua fortuna è aumentata di $ 128,1 miliardi quest’anno, poiché le azioni di Tesla sono aumentate del 54%.