Le vendite di Crash Bandicoot 4 potrebbero essere trapelate da uno sviluppatore

Crash Bandicoot 4: It's About Time avrebbe venduto diversi milioni di copie, un numero rivelato da Toby Schadt quando lavorava come direttore del design presso Toys for Bob.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è disponibile su Computersuperficie del vapore, PlayStation 4E PS5, Xbox e Nintendo Switch insieme saldi Sconosciuto, ma probabilmente trapelato da un dipendente di Toys for Bob.

Lui Un gioco di piattaforma 3D pubblicato da Activision È venuto come tale Il nuovo capitolo della saga di Crash Bandicoot E un ottimo esempio di come dare continuità ad un franchising.

Tuttavia non si sapeva praticamente nulla delle sue prestazioni in termini commerciali, perché nessuna delle parti ha fornito informazioni.Record di vendite che aveva il marsupiale.

Ma tutto ciò avrebbe potuto finire anche prima, perché qualcuno al comando lo avrebbe fatto Ha rivelato queste informazioni attraverso il suo profilo sul sito di social networking LinkedIn; Qui Stesso.

Come sottolinea @bogorad222 su Twitter, Toby Schadt è stato il direttore del design di Toys for Bob per Crash Bandicoot 4 Nel suo account ha indicato che il gioco ha venduto più di 5 milioni di unità.

Sebbene ciò fosse aggiornato alla data di pubblicazione in cui ha aggiornato il suo account LinkedIn e il numero potrebbe essere stato aggiornato molto prima, anche se almeno ora disponiamo di dati più accurati.

Gli unici numeri di vendita che abbiamo sono quelli visti alcuni mesi fa, dove si stimava che avesse venduto 402.000 copie digitali al momento del lancio nell'ottobre 2020.

L'inizio del 2024 è stato difficile per i creatori di questa avventura eIl remake di Crash e SpyroNon hanno chiuso i battenti nonostante i licenziamenti avvenuti settimane fa.

Si sa ormai che hanno lasciato Activision-Microsoft e sono diventati “Indie”, anche se circolano voci secondo cui avrebbero raggiunto un accordo con i creatori di Windows per il loro prossimo gioco.

Le perdite di vendita di Crash Bandicoot 4 erano sufficienti?

“Crash Bandicoot 4: It's About Time mantiene le caratteristiche che hanno reso grandi i tre giochi originali.

Allo stesso tempo, reinventa la formula giocabile con tante nuove divertenti funzionalità che lo rendono il gioco che stavamo aspettando da così tanti anni. Come dice il titolo: è giunto il momento“, abbiamo detto nella nostra analisi.

E adesso Sembra che le vendite di Crash Bandicoot 4 siano trapelate Non sappiamo se gli appassionati di marsupiali sarebbero d'accordo sul fatto che fosse buono o no.