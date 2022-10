Le vendite di Shein raggiungeranno i 24.000 milioni di dollari quest’anno, superando H&M

Shein sta ripensando alla tavolozza della moda globale. Gruppo di distribuzione della moda cinese costo molto basso Il conto prevede $ 24.000 milioni (€ 24.077 milioni) quest’anno, Questo lo rende il secondo operatore del settore a livello internazionalesecondo i dati raccolti da Il giornale di Wall Street.

Il numero corrisponde a una crescita annua del 50%, sulla base di un fatturato di 16 miliardi di dollari nel 2021, secondo le stime del Credit Suisse. L’anno scorso, il gruppo ha aumentato le sue vendite del 60% e nell’anno dell’epidemia è balzato del 250%.

Il valore commerciale totale (GMV) generato sulla piattaforma Shein potrebbe aumentare del 50% quest’anno, fino a quasi $ 30.000 milioni, secondo le previsioni dell’azienda. L’azienda ha superato per la prima volta la soglia di pareggio nel 2019, circa bolla Dalla popolarità che hai ottenuto nel 2020con lo scoppio dell’epidemia.

Il fatturato di Shein nel 2022 potrebbe mettere a repentaglio la posizione di H&M, che attualmente detiene l’argento nella distribuzione della moda. Nell’anno fiscale 2021 (chiuso il 30 novembre dello stesso anno), Il fatturato del gruppo svedese ha raggiunto i 198,967 milioni di corone svedesi (che all’epoca equivaleva a 19350,7 milioni di euro).

Inditex ha emesso una fattura di 27.716 milioni di euro nell’anno fiscale 2021

Nei primi nove mesi dell’esercizio in corso (fino allo scorso agosto), il fatturato di H&M è stato di 161,12 miliardi di corone svedesi. (14.766 milioni di euro), in crescita del 13,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il gruppo svedese non ha ancora recuperato il reddito pre-pandemia.

Inditex, il distributore di moda numero uno al mondo, Chiuso il 2021 con una crescita annua delle vendite del 36% a 27.716 milioni di euro. Nei primi sei mesi dell’anno fiscale in corso (tra febbraio e luglio), Il volume delle vendite del gruppo galiziano ha raggiunto i 14845 milioni di euro.

Avendo iniziato a rallentare la sua crescita nel 2021, Shein ha abbassato notevolmente la sua valutazione quest’anno. Da aprile, quando ha raggiunto i 100 miliardi di dollari dopo l’ultimo round di finanziamento, Il gruppo cinese ha perso un terzo del suo valoreSecondo le stime Financial Times.

Shein è stata fondata quattordici anni fa in Cina da Chris Shaw con il nome Sheinside e ha sede a Singapore. Attraverso un modello di business basato su Moda super veloce E una fitta rete di fornitori di serviziIl gruppo si è affermato negli ultimi cinque anni come uno dei maggiori operatori della moda negli Stati Uniti.