Le versioni future di Android ci permetteranno di rimuovere i colori delle icone

Non sono pochi gli utenti che si sono trovati nella situazione di voler avere un aspetto unificato per il proprio smartphone, qualcosa che Android già consente con le sue configurazioni di combinazioni di colori, In modo che la nuova app abbia un’icona completamente rotta, che rompe l’estetica.

Google ne è a conoscenza, motivo per cui stando a quanto abbiamo letto Canale di notizie di Google Telegram attraverso TelefonoArenal’azienda sta lavorando affinché le future versioni di Android, In particolare Android 13 QPR2 Beta 2-Ha la possibilità di creare icone monocromatiche Anche se l’app non ha il supporto nativo per loro.

Come possiamo vedere nella foto su queste linee, Un cambiamento radicale nell’aspetto della nostra stazione si ottiene quando abbiamo una completa standardizzazione Nel modo in cui le icone vengono visualizzate, seguendo pienamente la filosofia del design Articolo da Google.

Questa funzione funziona, per ora, sotto forma di un flag con nome “ENABLE_FORCED_MONO_ICON”, Ed è disponibile solo in questa beta di sviluppo, quindi c’è ancora un buon momento per vedere come arriva alle versioni stabili di Android, Potrebbe essere necessario attendere fino ad Android 14 per goderselo.

