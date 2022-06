Le versioni Java e Bedrock di Minecraft arriveranno in un unico pacchetto per PC

Coloro che sono già abituati potrebbero vederlo come qualcosa di insignificante o di poca importanza, ma la verità è che per i nuovi giocatori, Mojang e Microsoft hanno deciso di raggruppare entrambe le versioni di Minecraft, Questo è un punto a favore del gioco Perché avranno sempre la versione migliore, non importa dove giocano.

Gli utenti di PC inizieranno a ricevere Minecraft Java e Bedrock Edition in un unico pacchetto che include entrambe le versioni a partire dal 7 giugno di quest’anno. L’opzione di acquisto singolo scomparirà effettivamente.

Minecraft Java & Bedrock sarà il nuovo nome

Ci sono buone notizie per coloro che hanno una delle versioni separate, poiché verranno trasferite nel pacchetto sopra menzionato, chiamato Minecraft Java & Bedrock. in questo modo Senza pagare più di un centesimo avranno a disposizione entrambe le versioni. Tutto questo sarà implementato all’interno del Minecraft Launcher e coinciderà con il rilascio del nuovo aggiornamento. “aggiornamento selvaggio«.

Le funzionalità di entrambi i prodotti, come il supporto per le mod per l’edizione Java e il gioco multipiattaforma con Bedrock, continueranno a funzionare in questa versione. L’unico cambiamento è che tutti i giocatori PC possono accedere a entrambe le versioni.