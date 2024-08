Le viste più incredibili del primo giorno della Mostra del Cinema di Venezia

Mercoledì 29 agosto ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell’anno. Celebrità come Cate Blanchett, Sigourney Weaver – una delle protagoniste dell’81esima edizione della Mostra – e Winona Ryder hanno camminato sul red carpet inaugurale, abbagliando con i loro outfit sofisticati.

Cate Blanchett ha sfoggiato uno dei suoi migliori look da tappeto rosso con un impressionante design personalizzato di Armani Privé e una corda ingioiellata di Louis Vuitton High Jewelry. L’abito, visto sulla passerella autunno-inverno 2013 in nero, è stato trasformato in un’elegante proposta metallica con una finitura lucida che avvolgeva il suo corpo.



Cate Blanchett sul red carpet dell’inaugurazione del Festival di Cannes Evie

Lo ha combinato con una collana di metallo riproposto, perle e pietre preziose che ha indossato all’ultima edizione del Festival di Cannes insieme al suo design di vendetta di Jean Paul Gaultier.



Cate Blanchett sul red carpet dell’inaugurazione del Festival di Cannes Evie

Winona Ryder ha indossato l’outfit originale, che combina stili maschili e femminili. Il top prevedeva una giacca corta con bottoni gioiello, proprio come un blazer, e una camicia bianca con un fiocco nero. Alcuni pezzi sono abbinati ad una voluminosa gonna in tulle.



Winona Ryder sul red carpet del Festival di Cannes Immagini Getty

Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d’Oro onorario con la sua impeccabile collezione Chanel. L’attrice è apparsa molto elegante con una giacca a maniche lunghe con piccoli ricami, uno scollo a V che le lasciava parzialmente scoperte le spalle, e una lunga gonna di satin.



Sigourney Weaver sul red carpet del Festival di Cannes Evie

Monica Bellucci ha accompagnato Tim Burton alla première di “Beetlejuice Beetlejuice”. La coppia ha optato per il classico e infallibile nero, con il regista che indossava abito nero, camicia e cravatta e l’attrice che indossava un abito con collo alto, spalle scoperte e una silhouette fluida che conferiva al personaggio un’aria di eleganza.



Tim Burton e Monica Bellucci sul red carpet del Festival di Cannes Evie

Jenna Ortega ha cambiato il colore del nero mercoledì in un romantico rosso con un vestito in cui ha osato usare la carta da lucido. Un modello in tulle con scollo a cuore che metteva in mostra la pancia e la schiena, e una gonna composta da diversi strati che lasciava intravedere la biancheria intima.



Jenna Ortega sul red carpet del Festival di Cannes Reuters

Amy Jackson, che ha sposato l’attore Ed Westwick lo scorso fine settimana, è rimasta stupita da un modello velato e ricamato di Alberta Ferretti, un marchio che ha sempre una grande presenza sul tappeto rosso della Mostra. La giovane donna brillava in un abito a corsetto, con scollo senza spalline e gonna trasparente.



Amy Jackson sul tappeto rosso del Festival di Cannes A

Poppy Delevingne ha fatto la differenza con un due pezzi su misura che metteva in mostra la sua scollatura. L’era della corte americana Di grandi dimensioni Era aperto e a doppio petto, mentre i pantaloni erano plissettati e a gamba larga. Ha completato il look con décolleté metalliche e un trucco elegante. trucco.



Poppy Delevingne sul red carpet del Festival di Cannes Vianney le Cure

