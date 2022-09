League of Legends: Wild Rift 3.4 annunciati i dettagli

Prossimamente il secondo anniversario del primo spettacolo League of Legends: Wild Rift. Per festeggiare, il team di Riot Games ha annunciato i dettagli del prossimo contenuto in arrivo nella Patch 3.4, partito di forza.

Campioni

Gwen, una sarta devota, si reca al cavalcavia per godersi la vita.

Yone the Undying ritorna dal mondo degli spiriti come un eroe di scontro di corsia superiore e centrale.

Vex, il Grim, arriva a Central Street con una faccia da succhia limone. Accompagnata dal suo mostro e amico, Sombra, Vex è un’arena piena di gruppo, sarcasmo e negatività.

Warwick, The Unrestrained of Zaun, è un giocatore della giungla corpo a corpo che eccelle nel dare la caccia ai nemici con poca salute.

Oggetti ed Eroi

Riot migliorerà il sistema di elementi AP, il che significa apportare modifiche a elementi come Tormento di Liandry e cose nuove come Corsa cosmica. Inoltre, arrivano due nuove voci di supporto per le start-up: Falce spettrale e scudo antiurtoOgnuno si concentra sulle abilità offensive e difensive. Entrambi gli oggetti garantiscono fino a tre cariche che puoi usare per spremere oro quando c’è un alleato nelle vicinanze. Come complemento, verranno aggiunti e migliorati anche alcuni incantesimi di supporto.

creatore di crepe : viene assegnato l’omnisuck e quando si combatte contro gli eroi, si guadagna uno stack. Ogni pacchetto aumenta il danno inflitto e, al massimo delle cariche, quel danno extra diventa un danno reale.

: viene assegnato l’omnisuck e quando si combatte contro gli eroi, si guadagna uno stack. Ogni pacchetto aumenta il danno inflitto e, al massimo delle cariche, quel danno extra diventa un danno reale. zanna di serpente : Questo oggetto è stato portato direttamente da League of Legends per PC come opzione anti-scudo per gli assassini AD. Funziona proprio come la sua controparte per PC, quindi è più efficace da usare con gli eroi da mischia e riduce l’efficacia degli scudi attuali e futuri per un breve periodo dopo che un giocatore di Zanna di serpente ha colpito un eroe bersaglio.

: Questo oggetto è stato portato direttamente da League of Legends per PC come opzione anti-scudo per gli assassini AD. Funziona proprio come la sua controparte per PC, quindi è più efficace da usare con gli eroi da mischia e riduce l’efficacia degli scudi attuali e futuri per un breve periodo dopo che un giocatore di Zanna di serpente ha colpito un eroe bersaglio. Mandato Imperiale: Simile alla versione PC, questo oggetto infligge danni extra e marchia gli eroi nemici rallentandoli o sradicandoli. I marchi possono essere consumati dagli alleati per infliggere danni extra e velocità di movimento.

Simile alla versione PC, questo oggetto infligge danni extra e marchia gli eroi nemici rallentandoli o sradicandoli. I marchi possono essere consumati dagli alleati per infliggere danni extra e velocità di movimento. motivazione cosmica : Le abilità attive e gli attacchi abilitati garantiscono bonus di movimento e velocità di abilità dopo aver inflitto danni agli eroi nemici. Questa velocità di movimento bonus diminuisce nel tempo. Anche un altro sistema Hyperdrive passivo di Cosmic Rush ti dà agilità.

: Le abilità attive e gli attacchi abilitati garantiscono bonus di movimento e velocità di abilità dopo aver inflitto danni agli eroi nemici. Questa velocità di movimento bonus diminuisce nel tempo. Anche un altro sistema Hyperdrive passivo di Cosmic Rush ti dà agilità. scudo reliquia: Dopo aver accumulato oro con questo elemento, si trasforma in Buckler di Targon. Quando sei vicino a un eroe alleato, abilità e attacchi consumano commissioni per eseguire servitori meno di una certa percentuale della tua salute massima. Quando il cliente viene ucciso, sia il portatore che il suo stretto alleato ricevono una percentuale dell’oro e il portatore viene guarito. Questo effetto si ricarica.

Dopo aver accumulato oro con questo elemento, si trasforma in Buckler di Targon. Quando sei vicino a un eroe alleato, abilità e attacchi consumano commissioni per eseguire servitori meno di una certa percentuale della tua salute massima. Quando il cliente viene ucciso, sia il portatore che il suo stretto alleato ricevono una percentuale dell’oro e il portatore viene guarito. Questo effetto si ricarica. Falce spettrale: Fornisce attacco fisico o forza abilità (adattabile). Quando ti avvicini a un eroe alleato, attacchi e abilità contro eroi o strutture ti danno oro. Questo effetto si ricarica ogni secondo. Guadagna abbastanza oro con questo oggetto per trasformarsi in un’orribile mezzaluna.

Fornisce attacco fisico o forza abilità (adattabile). Quando ti avvicini a un eroe alleato, attacchi e abilità contro eroi o strutture ti danno oro. Questo effetto si ricarica ogni secondo. Guadagna abbastanza oro con questo oggetto per trasformarsi in un’orribile mezzaluna. Magia della meteora : illumina un’area e successivamente evoca una meteora, infliggendo una certa percentuale della salute massima di ciascun nemico come danno magico.

: illumina un’area e successivamente evoca una meteora, infliggendo una certa percentuale della salute massima di ciascun nemico come danno magico. magia di protezione: Aumenta la potenza del trattamento o dello scudo successivo utilizzato da chi lo indossa. Non influisce sulla guarigione o sull’armatura di oggetti o rune.

Modalità DUELLO

Il Team Riot sta esplorando una nuova modalità di gioco 1v1 mai vista prima in Wild Rift. Possiamo metterci in lista d’attesa abisso ululante Per una partita pvp contro un singolo giocatore.

qualificato

Viene aggiunto un nuovo modo per accedere alla coda leggendaria che dipende dalla maestria del tuo eroe. Questo ci costringerà a scegliere solo gli eroi con cui hai un’alta competenza e, se vogliamo interpretare un nuovo eroe, dovrai avere un po’ di esperienza con loro nelle altre code.

Con l’arrivo della prossima stagione classificata, arriverà anche un nuovo campione glorificato. Glorious Crimson Draven raggiungerà la stagione 7 nelle classifiche. Puoi ottenerli in premi stagionali da ottobre.

transito terrestre

Hanno cambiato il modo in cui fai domanda e richiedi i premi Wild Pass. La sezione dei premi bonus è ora Wild Pass Emporium. La progressione va da 51 livelli a 75, ma possiamo ottenere le ricompense nell’ordine che vogliamo. Guadagnare abbastanza ricompense dell’Emporium ti farà guadagnare un potenziamento della pelle nel Wild Pass.

Inoltre, ci sono due nuovi modi per acquisire esperienza. Tutti i giocatori avranno a loro disposizione una serie di missioni semplici e ripetibili che danno un’esperienza Wild Pass da giocare. Queste missioni vengono selezionate e ripristinate settimanalmente, quindi avanzerai semplicemente giocando.

Per l’Elite Pass, verranno aggiunte nuove missioni stagionali per ottenere le ricompense che desideri dal negozio.

Infine, coloro che acquisteranno il pass con la Carta Elite riceveranno un forziere skin casuale al livello 1, ma invece di una skin casuale, potrai restringere le opzioni a un ruolo: alto, medio, giungla, binario, o supporto.

Inoltre, raggiungendo il livello 50 del wild pass, possiamo sbloccare Il supereroe della pelle Jace si è fatto avanti.

Eventi

Nuovi eventi in arrivo, come l’arrivo di Yun, che accoglierà lo Spadaccino Spirituale con nuove missioni e ricompense. Poi, ci sarà un ottobre intenso che inizierà con una frenetica battaglia tra gli esperti guerrieri. Per l’onore e la vittoria, dovremo scegliere da che parte stare e partecipare all’epico torneo di arti marziali nell’evento Top Cells. Questa modalità inattiva ti consentirà di allenare il tuo combattente in modo che possa partecipare al torneo e ottenere ricompense, anche se non puoi giocare ad alcuni giochi ogni giorno.

Riot vuole onorare i suoi giocatori dando loro ricompense gratuite durante partito di forza.

Modi