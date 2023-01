Leak nomina il nuovo gioco di corse di Ubisoft e suggerisce un annuncio ufficiale molto vicino

Se la nomina lontano 7 E altri progetti della serie di giochi di tiro UbiSoft Non bastasse, le fonti parlano anche di un altro gioco del publisher francese che potrebbe essere annunciato a breve. Parliamo del nuovo capitolo della serie l ‘equipaggioGioco di corse open world di Ubisoft.

La nomina arriva da minatore di dati ScriptLeaksR6, che ha condiviso su Twitter un’immagine che mostra l’arte del logo per il gioco precedentemente chiamato in codice Progetto Orlando, Ma chi sarà il suo nome definitivo La troupe del Motorfest.

Il progetto di Orlando si chiama The Crew Motorfest pic.twitter.com/U4svYZbKNq – Sceneggiatura (@ScriptLeaksR6) 26 gennaio 2023

Come puoi vedere nell’immagine del gioco Sei già o sarai pronto a metterti nelle mani di chi fa parte del tuo programma Addetti ai lavoriquindi non sarebbe sorprendente se il loro annuncio fosse proprio dietro l’angolo, forse già la prossima settimana.

Il DLC per The Crew 2 diventa un gioco completo e ci porta alle Hawaii.

Fornisci un po’ più di contesto, Medio InsiderGaming Conferma che avevano già discusso il titolo con le loro fonti per alcuni mesi e che era originariamente È previsto come DLC per Equipaggio 2 È diventato così grande che è stata presa la decisione di trasformarlo in un gioco completo.

Tra gli altri dati importanti, questo si dice Il titolo ci porterà alle Hawaii In particolare, si parla di immagini che mostrano l’isola di Oahu e che è alimentata da un nuovo motore grafico.