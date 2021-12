Leandro Paredes torna presto in Italia

Leandro Parades è uno dei giocatori da cui il PSG sta cercando una via d’uscita, e con così tante stelle nella squadra attuale e nella prossima squadra, molte truppe non stanno entrando in progetti di comando.

Inoltre, ci sono alcuni calciatori che vogliono farti guadagnare soldi e avere un grande poster. Sarà il caso del 27enne calciatore e internazionale Leandro Parades con l’Argentina, che non sembra rientrare nei piani di Pochettino, che avrebbe dato il via libera a Leonardo per salutarlo.

Il centrocampista è molto apprezzato in Italia, dove Juventus e Inter lo hanno nei rispettivi impegni, ma sarà la Roma ad aggiungerlo a gennaio, squadra che ha già giocato con l’Albiceleste dal 2014 al 2017. Ha forato Zenith.

Mourinho è alla ricerca di un centro per iniziare e raccogliere litri, e Leandro Parades sembra essere il profilo migliore per svolgere queste funzioni. Diego Pinto ha già contattato l’agente del centrocampista e si appresta a negoziare attivamente con il PSG, cosa che faciliterà la sua partenza. 18M€ sarebbe il prezzo per pensare di cambiare un giocatore del club francese.