LeBron accende l’attacco dei Lakers nel quarto quarto e vince

Anthony Davis ha aggiunto 30 punti e preso 13 rimbalzi, LeBron James ha segnato 10 dei suoi 21 punti nel quarto quarto, giocando dall’inizio alla fine, e i Los Angeles Lakers hanno sigillato la vittoria sui Lakers decimati per 100-95 giovedì. Phoenix Suns.

James ha rotto il pareggio con un calcio d’angolo un minuto e 11 secondi prima della fine della partita per i Lakers, che hanno rimontato uno svantaggio di 12 punti all’inizio del quarto quarto ottenendo la loro prima vittoria in questa stagione. È stata la prima partita casalinga della stagione di James, la sua 21esima nella NBA.

Kevin Durant ha segnato 39 punti e 11 rimbalzi per i Suns, che hanno giocato senza le stelle infortunate Devin Booker e Bradley Beal. Phoenix era in vantaggio per 84-72 all’inizio del quarto quarto, ma ha sbagliato 13 dei successivi 14 tiri e ha commesso 10 palle perse nei successivi 10 minuti.

Durant ha pareggiato il punteggio a 91 con 1:28 rimasto, segnando su due possedimenti consecutivi. Ha superato Hakeem Olajuwon come dodicesimo capocannoniere di tutti i tempi nella storia della NBA.

Ma James ha risposto con due tiri, uno prima e uno dopo una tripla sbagliata da Durant. Austin Reeves e Davis hanno effettuato tiri liberi negli ultimi secondi.