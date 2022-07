Leclerc conquista il primo posto in Francia, davanti alla Red Bull

Si sono svolte le qualifiche per il Gran Premio di Francia 2022 ed è stato Charles Leclerc a prendere il comando al Paul Ricard. Questo è stato seguito da Verstappen e Pérez. Alonso era settimo.

Q 1: Una furiosa battaglia per ottenere la riduzione

Tutti i piloti sono scesi rapidamente di pista tranne i due piloti che dovevano essere puniti, Carlos Sainz S Kevin Magnussendai cambiamenti nelle loro unità di potenza.

La battaglia per il primo posto è stata chiara fin dal primo tentativo in Q1. Charles Leclerc Ha stabilito il miglior tempo dopo che tutti i piloti hanno completato il primo giro, con un tempo di 1’31”727. Max Verstappen Era poco più di un decimo di Monaco.

Fernando Alonso Sorpreso al primo tentativo, dopo i molteplici problemi che Alpine ha avuto in tutti i suoi allenamenti. Al suo primo tentativo, il due volte iridato si è piazzato quinto, davanti alla Mercedes.

L’uguaglianza era un estremo, il passaggio a Q2 era specificato in millesimi di millesimo. finalmente, Quelle eliminate nel primo quarto sono: Gasly al 16°, Escursionismo al 17°, cho 18, Schumacher 19, Latifi 20.

Mike Schumacher È riuscito a qualificarsi per l’11° posto, ma a causa dei limiti della pista, il suo tempo è stato cancellato. permesso che Aless Albanocaduto nel primo quarto, effettua il taglio.

Q 2: Sainz vola nonostante la punizione

L’inizio della Q2 è stato ritardato a causa dell’incidente con Schumacher. Il tedesco è stato escluso dalla Q2 per un po’ di tempo a causa dei limiti di pista e il suo team ne stava discutendo con i limiti di pista. Tuttavia, Haas non ha raggiunto il suo obiettivo e il numero 47 non è riuscito a raggiungere la pista.

I primi tentativi in ​​Q2 sono stati più lenti che in Q1, segnando Verstappen 1’31”990 tempo come miglior tempo dopo la prima meta. Sergio Perezche gli è costato tutto il weekend per trovare la sua versione migliore, è riuscito a finire il suo compagno con un solo decimo.

Carlos Sainz Dovevano scendere in pista questo secondo trimestre, cosa che non avevano pianificato per la Ferrari, perché Magnussen È entrato in Q2 ed è anche uscito per fissare una data. Il madrileno, al suo primo tentativo, è arrivato primo con il tempo di 1″31″081, nove decimi più veloce di Verstappen.

Quelle eliminate nel secondo quarto sono: Ricciardo 11°, Akon 12°, Bottas 13°, Vettel 14° e Albon 15°..

Kevin Magnussen si è qualificato per il terzo quarto, il che costringerà Sainz a ripiegare nel terzo quarto e ad accumulare più miglia.

Q3: La pole è determinata dalle piste

Carlos Sainz Costretto a raggiungere il Q3 a causa di Magnussen Obbligarlo a non perdere la sua posizione. Proprio per questo motivo Ferraris ha giocato al gioco dello scivolamento e Segni Ha aiutato il suo compagno di squadra dandogli la scivolata di fila.

Charles LeclercCon l’aiuto del compagno di squadra è stato il più veloce dopo il primo tentativo con il tempo di 1’31”209. Il tempo che fu solo il miglior 8mila di quel tempo Max Verstappen.

Giorgio Russel S Lewis Hamilton Sono arrivati ​​​​rispettivamente quarto e quinto, ma erano ancora molto lontani dalla lotta per il primo posto, staccati di oltre un secondo. Leclerc S Verstappen.

Charles Leclerc è riuscito a migliorare nel primo giro e ad avere il miglior tempo del weekend. A differenza di Max Verstappen, che non è migliorato al primo tentativo e ha perso il primo posto.

Infine, Charles Leclerc ha completato il giro più veloce e ha conquistato la pole position al Paul Ricard. Il Monaco ha superato Max Verstappen e Sergio Perez. Fernando Alonso è arrivato settimo.

