Leclerc consiglia Russell per la sua nuova sfida alla Mercedes

Sebbene fosse un po’ tardi per la stragrande maggioranza del ring, La prossima stagione, George Russell parteciperà a un garage con Lewis Hamilton alla Mercedes, che è una sfida enorme che comporta anche molta pressione sul pilota britannico, ed è una delle chiavi principali che dovrà imparare a guidare.

I riflettori saranno su Russell

Anche se è vero che non è proprio la stessa cosa, Charles Leclerc È venuto alla Scuderia Ferrari nella stagione 2019 per condividere con lui il box Sebastian Vettel, un pilota che aveva vinto né più né meno di quattro titoli in Formula 1. Ora, dopo aver vinto questa sfida, ha voluto mandare una mancia al suo amico George Russell.

Innanzitutto, il pilota monegasco non ha mai dubitato che George Russell fosse uno dei piloti destinati ad essere in testa alla griglia nel futuro della classe e che, inoltre, avesse il talento e la mentalità necessari per affrontare una sfida come il quella che affronterai nel 2022 con Mercedes e Lewis Hamilton: “George sa cosa sta facendo“.

Detto questo, Charles Leclerc ha spiegato cosa significa per loro (giovani piloti) avere un’opportunità di questo livello: “E’ una grande opportunità per lui ed è in un’ottima posizione, Sarà in qualche modo simile a quello che hai vissuto con Sebastian VettelSono venuto in Ferrari insieme a più campioni del mondo e, naturalmente, Per noi giovani è una grande opportunità per dimostrare cosa sappiamo fare“.

Infine, Charles Leclerc ha voluto mandare qualche consiglio al suo compagno di griglia e ha sottolineato la pressione, uno degli aspetti più difficili da gestire in Formula 1: “D’altronde condividere il box con piloti così ci permette di imparare dai migliori. Quindi sì, L’unico consiglio è che devi solo goderti il ​​tuo tempo lì e anche non stressarti troppo“.

