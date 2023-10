Leclerc è stato fischiato per lo scontro con Chico Perez: non era intenzionale

José Antonio CortesLettura: 3 minuti.

Tornello: Chico avrebbe dovuto pensare a Hamilton, non a Verstappen o Leclerc Le sensazioni di Fernando Tornillo dopo il ritiro di Chico Perez dal Gran Premio del Messico.

I tifosi hanno fischiato Charles Leclerc per l’incidente che ha messo fine alla carriera del messicano, mentre Verstappen e Hamilton hanno applaudito.

I tifosi messicani hanno fischiato Charles Leclerc Nell’intervista post gara al Foro Sol non è d’accordo con la sua chiamata Il ceco Perez Il che ha portato all’abbandono del pilota messicano Toro RossoMentre Max Verstappen E Lewis Hamilton Sono stati accolti dagli spalti più coraggiosi dell’Autódromo Hermanos Rodríguez

Verstappen, Hamilton e Leclerc sono saliti sul podio all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Immagini Getty

“Molti fischi, molti fischi”, ha detto il pilota Ferrari di Monaco, quando Jenson Button gli ha chiesto del suo incidente. Il ceco Perez Nella prima curva del Gran Premio di Città del Messico.

“Ragazzi, sinceramente non sapevo dove andare, ero in mezzo alle due cose Toro Rosso Purtroppo sono rimasto toccato ceco“Ma non sapevo dove andare”, ha detto tristemente, cercando di calmare un po’ le grida della gente.

“Così è la vita, la mia macchina si è rotta, la gara era finita. ceco Quindi massimizziamo la nostra carriera. Questa è la vita, ovviamente è deludente avere una carriera ceco “In quel modo non l’ho fatto apposta e non sapevo dove andare”, ha aggiunto.