L’economia cinese cerca di più…

Bloomberg – L’economia cinese rimane in una posizione sicura, con i recenti scatti di crescita controbilanciati dalle persistenti preoccupazioni per la crisi immobiliare e dall’ostinata incapacità di ravvivare la fiducia.

I dati previsti per mercoledì 18 ottobre mostreranno probabilmente una modesta ripresa della crescita del PIL su base trimestrale, anche se i confronti su base annua potrebbero essere meno positivi.

Il ritmo di espansione nel periodo luglio-settembre di un anno fa è probabilmente rallentato al 4,5%, al di sotto dell’obiettivo di crescita annuale di Pechino di circa il 5%.

I dati precedenti per questo trimestre includevano alcuni numeri promettenti che supportano la stabilità dell’attività economica, con il miglioramento dell’attività industriale e la moderazione del calo delle esportazioni mentre le autorità attuano stimoli e allentano politiche immobiliari restrittive.

Si prevede che i dati della prossima settimana su produzione industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione dimostreranno quanto sia diffusa questa stabilizzazione.

Tuttavia, la ripresa rimane disomogenea. I dati di venerdì hanno mostrato che i prezzi al consumo sono tornati sull’orlo della deflazione a settembre. Anche le vendite di case non sono riuscite a riprendersi, il che potrebbe pesare sugli investimenti e vanificare qualsiasi sostegno derivante dall’aumento della spesa per le infrastrutture guidata dal governo.

“Sarà importante monitorare i dati sull’attività il prossimo settembre”, ha affermato Xiao Jiaqi, responsabile della ricerca presso Credit Agricole CIB. Anche se i numeri “potrebbero anche inviare il messaggio che l’economia cinese potrebbe mostrare ulteriori segnali di stabilizzazione, l’incertezza rimane legata al continuo declino del settore immobiliare”.

Rimangono anche dubbi su quanti stimoli aggiuntivi la Cina metterà in atto per sostenere l’economia. Lunedì 16 ottobre la Banca popolare cinese fisserà il tasso di interesse sulla linea di credito a medio termine di un anno, il tasso di interesse di riferimento. Gli economisti generalmente si aspettano che questo numero rimanga invariato per ora, anche se molti si aspettano una riduzione entro la fine del 2023.

Potrebbero esserci altre misure all’orizzonte. Bloomberg ha riferito che la Cina sta valutando la possibilità di aumentare il proprio deficit di bilancio quest’anno emettendo più debito per la spesa per le infrastrutture.

Le autorità stanno anche valutando la possibilità di creare un fondo di stabilizzazione sostenuto dallo Stato per aumentare la fiducia nel mercato azionario, mentre il fondo sovrano del paese ha recentemente acquistato l’equivalente di circa 65 milioni di dollari di azioni delle maggiori banche del paese.

Tuttavia, alcuni economisti sottolineano la necessità di affrontare l’ostacolo più grande di tutti: il mercato immobiliare.

“Il governo cinese dovrà ancora allentare ulteriormente le sue politiche, soprattutto per quanto riguarda la proprietà”, ha detto Qi. “C’è ancora spazio per un ulteriore allentamento o eliminazione di molte restrizioni politiche nelle principali città”.

Cosa dice Bloomberg Economics:

“La ripresa della Cina sta iniziando a guadagnare slancio, sostenuta da maggiori investimenti pubblici e dall’allentamento monetario. Ciò dovrebbe essere evidente nei dati sull’attività di settembre e sul PIL del terzo trimestre, inferiori alle letture principali. Ciò dovrebbe portare a una migliore crescita nella seconda metà.” Dal 2023.

Altrove, il discorso del presidente della Federal Reserve ed i dati su inflazione e salari provenienti dal Regno Unito attireranno l’attenzione, mentre le banche centrali di Indonesia e Corea del Sud potrebbero mantenere invariati i tassi di interesse.

America Latina

Il Perù pubblicherà i dati approssimativi sul PIL di agosto e il rapporto sull’occupazione a Lima lunedì 16 ottobre, meno di una settimana dopo che il Ministro delle Finanze Alex Contreras ha presentato al Congresso una visione pessimistica sull’economia. La recessione del Perù è peggiorata a luglio, con un’economia in contrazione dell’1,3%.

I dati stimati sul PIL del Brasile pubblicati giovedì 19 ottobre mostrano probabilmente che la più grande economia dell’America Latina è cresciuta per il 22esimo mese consecutivo ad agosto, il periodo più lungo dalla seconda amministrazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva di più di un punto a testa.

Gli economisti intervistati dalla banca centrale hanno quasi triplicato le loro previsioni sul PIL per il 2023 portandole al 2,92% dall’inizio di maggio.

In Colombia, i dati approssimativi del PIL di agosto dovrebbero mostrare che l’economia è difficilmente in espansione. Gli economisti intervistati da Bloomberg hanno abbassato le previsioni di produzione per il terzo trimestre dall’1% allo 0,7%.

Altrove, le banche centrali di Brasile e Colombia pubblicano sondaggi tra gli economisti, mentre Citibanamex pubblica il suo sondaggio bisettimanale tra gli analisti messicani.

Le due maggiori economie della regione annunceranno i dati sulle vendite al dettaglio per agosto. Nei due decenni a partire dal 2000, i risultati del Brasile hanno facilmente superato quelli del Messico. Ma dal culmine della pandemia questo rapporto è cambiato: da gennaio 2021, le vendite al dettaglio in Messico sono aumentate a una media annua del 9,6% rispetto al ritmo più lento del Brasile dell’1,8%.

Stati Uniti e Canada

Dopo i dati che mostrano che l’inflazione continua a salire, gli investitori analizzeranno i commenti di Jerome Powell sull’eventuale intenzione della Fed di aumentare nuovamente i tassi di interesse prima della fine dell’anno. Giovedì il presidente della Federal Reserve parlerà all’Economic Club di New York, l’evento principale di una settimana frenetica di discorsi.

I presidenti della Fed Regional Bank Patrick Harker, Thomas Barkin, Neel Kashkari, Lori Logan, Loretta Mester e Austin Goolsby parteciperanno a diversi eventi. Interverranno anche i governatori della Federal Reserve Lisa Cook e Christopher Waller.

Tra i prossimi dati economici, si prevede che le vendite al dettaglio riveleranno una domanda moderata dei consumatori mentre il terzo trimestre volge al termine. Si prevede che il valore degli acquisti di settembre, senza adeguamenti alle variazioni dei prezzi, aumenterà di circa la metà rispetto al mese precedente.

Il post di martedì 17 ottobre potrebbe anche mostrare un calo delle vendite del cosiddetto gruppo di controllo, il primo calo di questo tipo in sei mesi. Queste vendite, che escludono il reddito negli esercizi di ristorazione, nei concessionari di automobili, nei negozi di forniture per l’edilizia e nelle stazioni di servizio, vengono utilizzate per calcolare la spesa per la maggior parte dei beni nel rapporto sul PIL.

Si prevede che un altro rapporto della prossima settimana mostrerà il tasso annuale di vendite di case esistenti più debole dal 2010, poiché il mercato immobiliare continua a soffrire di costi di finanziamento elevati e di scorte limitate.

Nel frattempo, è probabile che i cantieri edili si riprendano dopo il calo di agosto dovuto al calo della costruzione di case plurifamiliari.

In Canada, tra i tanti rapporti attesi, martedì l’inflazione sarà al centro dell’attenzione, il che mostrerà se gli aumenti dei prezzi di circa il 4% dovuti alle misure chiave hanno rallentato ulteriormente.

Asia

Fuori dalla Cina, la settimana inizia con gli elettori neozelandesi che scelgono di formare un nuovo governo nelle elezioni generali previste per sabato.

I dati sull’inflazione previsti martedì mostreranno probabilmente che la crisi del costo della vita continua a pesare sulle famiglie, anche se la crescita dei prezzi alimentari rallenta.

Tre funzionari della RBA parleranno la prossima settimana, con la governatrice Michelle Bullock che continuerà a delineare la visione della sua nascente leadership mercoledì. Il giorno successivo verranno pubblicati i dati sull’occupazione.

Si prevede che la Banca d’Indonesia mantenga i tassi di interesse stabili giovedì, come ha fatto da quando li ha aumentati a gennaio. È probabile che ciò avvenga anche per la Banca di Corea, anche se lì l’inflazione torna a salire.

Durante la settimana verranno pubblicati anche i dati commerciali di Indonesia, Malesia e Giappone.

L’evento principale a Tokyo sarà probabilmente giovedì la presentazione delle richieste sindacali salariali per il prossimo anno. I funzionari della Banca del Giappone, che hanno citato la necessità di forti aumenti salariali, probabilmente seguiranno attentamente l’annuncio, insieme ai dati sull’indice dei prezzi a livello nazionale previsti venerdì.

Europa, Medio Oriente, Africa

Il Regno Unito occuperà un posto centrale per l’Europa. Dopo che i dati di giovedì hanno mostrato che la crescita è rimasta debole nel mese di agosto, i nuovi comunicati diranno ai funzionari della Banca d’Inghilterra se la loro recente pausa nell’aumento dei tassi di interesse è giustificata.

Martedì, i dati sui salari potrebbero indicare un indebolimento delle pressioni nel mese di agosto, e anche i corrispondenti dati sul mercato del lavoro mostreranno probabilmente una perdita di slancio.

Il giorno successivo, si prevede che l’inflazione core, che esclude voci volatili come l’energia, nonché l’IPC principale, diminuirà a settembre.

Nel nord è previsto l’intervento di diversi funzionari della Riksbank, tra cui il governatore Erik Thedén, commenti che potrebbero essere seguiti con attenzione poiché le prove di una persistente inflazione core rafforzano le ragioni per un altro aumento dei tassi il mese prossimo.

In Medio Oriente, domenica Israele pubblicherà dati che probabilmente dimostreranno che gli aumenti dei prezzi non hanno subito un’accelerazione lo scorso mese, dopo che una sorpresa rialzista in agosto ha spinto l’inflazione sopra il 4%.

Le aspettative stanno ora cambiando poiché l’impatto degli attacchi di Hamas contro Israele porta a un’escalation militare che probabilmente danneggerà l’economia colpendo consumi, investimenti e turismo.

Il mercato non si aspetta più un rialzo dei tassi da parte della Banca d’Israele, ma piuttosto si prepara al primo allentamento della politica monetaria dopo la pandemia. La decisione è attualmente prevista per il 23 ottobre.

In Africa, i dati di lunedì mostreranno probabilmente che l’inflazione in Nigeria ha accelerato per il nono mese consecutivo, superando il 27%. Ciò potrebbe spingere la banca centrale, sotto la nuova leadership, ad aumentare i costi di finanziamento nella prossima riunione.

Martedì, i funzionari monetari sudafricani pubblicheranno un rapporto sugli sviluppi nazionali e internazionali che influenzano la loro politica. I dati del giorno successivo potrebbero mostrare che l’inflazione a settembre ha accelerato rispetto al 4,8% registrato ad agosto, trainata dai trasporti.

Un rand debole, l’aumento del costo del petrolio e un’epidemia di influenza aviaria potrebbero mantenere elevati i guadagni dei prezzi per qualche tempo. Le negoziazioni dei prezzi dei futures che iniziano tra due mesi – che vengono utilizzate per speculare sui costi di finanziamento – mostrano che i trader stimano una probabilità del 70% di un aumento di un quarto di punto il 23 novembre.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com