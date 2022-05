L’economia globale è a rischio stagflazione, perché?

Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen sottolinea gli effetti della stagflazione in un avvertimento prima della riunione del G7 a Bonn, in Germania. L’economia globale rischia di entrare nel cosiddetto periodo Inflazione accompagnata da stagnazione economicaOppure l’inflazione elevata e la crescita debole, affermano i responsabili politici, potrebbero erodere il tenore di vita in tutto il mondo.

I crescenti timori sull’inflazione hanno travolto i mercati finanziari mercoledì dopo che i principali rivenditori hanno riportato utili deludenti a causa dell’aumento dei costi di produzione. Il Dow è sceso di oltre 1.164 punti, ovvero del 3,6%. L’indice Nasdaq è sceso di oltre il 4,0%.

Yellen, l’ex presidente della Federal Reserve (Fed), ha osservato che l’inflazione, in particolare l’aumento del costo del cibo e dell’energia, è diventata una delle principali preoccupazioni a lungo termine e sarà un argomento dominante tra i leader mondiali nei prossimi anni. E mesi. Il giorno prima, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell lo aveva avvertito “Potrebbe esserci del dolore” Mentre la banca centrale si muove per aumentare i tassi di interesse.

I timori di inflazione sono aumentati negli ultimi giorni, a causa di nuove pressioni che potrebbero spingere ulteriormente i prezzi del petrolio e dei generi alimentari dai livelli già elevati. L’Unione Europea questa settimana ha lanciato un piano volto a porre fine alla sua dipendenza dall’energia russa entro cinque anni.

I prezzi elevati dei generi alimentari, legati anche all’invasione russa dell’Ucraina, il principale produttore mondiale di colture, stanno causando carenze in tutto il mondo in via di sviluppo. La Gran Bretagna ha riferito questa settimana che l’inflazione ha raggiunto il 9% ad aprile, il livello più alto degli ultimi 40 anni. Questa inflazione sminuita negli Stati Uniti, che ha raggiunto l’8,3% ad aprile.

Nel frattempo, gli economisti hanno abbassato le loro previsioni per la crescita economica globale quest’anno poiché la Cina e l’Europa mostrano segni di rallentamento.

La Cina ha riferito che la spesa per consumi e la produzione sono diminuite drasticamente ad aprile quando il governo ha imposto nuovi blocchi per arginare l’ondata di COVID-19.

Lo scorso mese, Fondo Monetario Internazionale (FMI) Ha detto che si aspetta che l’economia globale si espanda del 3,6% quest’anno, dal 6,1% dell’anno scorso. L’ultima previsione era inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto a quella di gennaio e di 1,3 punti percentuali rispetto a quella di ottobre 2021.

Un fattore importante dietro le prospettive cupe sono i segnali della Federal Reserve e della Banca centrale europea (BCE) che stanno segnalando una posizione più aggressiva per affrontare l’inflazione in modo aggressivo. La Fed ha alzato i tassi di interesse il mese scorso di mezzo punto percentuale, il più grande aumento dal 2000, e prevede ulteriori aumenti quest’anno.

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha dichiarato che sosterrà l’aumento dei tassi di interesse chiave della banca centrale a luglio, che sarebbe il primo aumento di questo tipo in più di un decennio. Tassi di interesse più elevati significano che il costo dei prestiti aumenterà e alla fine può costringere i consumatori e le imprese a ridurre la spesa, rallentando l’inflazione e rallentando la crescita economica.

Ma il rischio di una recessione è aumentato nelle ultime settimane e alcuni problemi, come le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla chiusura del Covid-19 in Cina e alla guerra in Ucraina, potrebbero essere al di là della capacità delle banche centrali di affrontare.

Il pericolo è che l’inflazione persistente finirà per indurre i consumatori a ridurre la spesa e le aziende a tagliare le assunzioni per mantenere i margini di profitto. Se ciò accadrà, ci sarà un’inflazione elevata e un’elevata disoccupazione, ovvero torneremo alla stagflazione che ha definito gli anni ’70, quando gli shock petroliferi, l’elevata spesa federale e la politica monetaria accomodante hanno causato un’inflazione elevata.

Di: Ismael Valverde Ambrez

