L’economia messicana rallenterà nel 2024 a causa dell’incertezza negli Stati Uniti.

Il Messico risentirà dei problemi economici degli Stati Uniti, anche se la decisione di Washington di alzare il tetto del debito ha scongiurato ulteriori conseguenze a livello globale.

Sebbene l’accordo, approvato dal Senato americano il 1° giugno, abbia eliminato un importante fattore di incertezza sui mercati finanziari e abbia avuto effetti positivi sul peso, permangono dubbi sulla tenuta delle banche di medie dimensioni negli Stati Uniti. Questo, a sua volta, potrebbe scatenare una recessione, senza che il Messico – il principale partner commerciale degli Stati Uniti – sfugga al colpo economico inferto al suo vicino a nord, James Salazar, vicedirettore dell’analisi economica presso CI Banco in Messico, ha detto a BNamericas.

Il fatto che non ci fosse accordo [sobre el techo de la deuda] Ho predetto la possibilità di una recessione. Questo fattore si dissipa o scompare, ma il rischio di recessione rimane perché la verità è che cosa c’è dietro questa visione [económica] “La politica monetaria restrittiva e questo rapido aumento dei tassi di interesse e delle incertezze sono ancora presenti nelle banche regionali”, ha detto Salazar.

La Banca centrale del Messico (Banxico) ha avvertito dei rischi di esposizione verso gli Stati Uniti nella sua relazione trimestrale pubblicata il 31 maggio e ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica nazionale per il 2024 dall’1,8% all’1,6% “a seguito di un deterioramento della le prospettive di crescita della produzione industriale negli Stati Uniti”.

“Nel complesso, si prevede ancora un rallentamento dell’attività economica in Messico dal secondo trimestre del 2023 a causa del complesso contesto esterno che rimane”, ha aggiunto.

Tuttavia, alla fine di quest’anno, Banxico ha alzato la sua previsione centrale al 2,3%, rispetto all’1,6% del rapporto precedente, sostenuta dalla resilienza dell’economia nazionale.

Secondo il rapporto, le recenti difficoltà incontrate da alcune istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e in Europa non hanno avuto un impatto significativo sui mercati finanziari locali o sulle aspettative di inflazione del Paese.

Tuttavia, “le vulnerabilità scoperte nel sistema bancario offshore aggiungono un’ulteriore dimensione di complessità a un ambiente già complesso, che continua a essere influenzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina”, ha aggiunto Panxeko.

Salazar ha spiegato: “C’è ancora la possibilità di una recessione. Ecco perché nella maggior parte delle stime di quelli di noi che pensano che ciò potrebbe accadere alla fine di quest’anno, vediamo aggiustamenti nel 2023. E quelli che pensano che [la recesión] E sarà rinviato al 2024. Gli aggiustamenti dell’attività economica si fanno più evidenti nelle previsioni per il prossimo anno.

IL ricognizione L’istituto emittente ha rivelato che le previsioni degli analisti del settore privato per maggio hanno rivelato che la previsione del PIL per il 2024 si è mantenuta su livelli vicini a quelli di aprile, sebbene la media sia scesa dall’1,7% all’1,6%. Per quest’anno, gli analisti prevedono che il PIL del Messico cresca del 2,0%, invece di prevedere l’1,6% ad aprile.

All’inizio di aprile, il FMI annuncio Il che prevede che l’economia messicana crescerà dell’1,8% nel 2023 dopo essere cresciuta del 3,1% nel 2022. Entro il 2024, il PIL del Messico dovrebbe rallentare all’1,6%.