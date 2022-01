L’economista Fritz Jean eletto presidente provvisorio di Haití

Firmatarios dell’Acuerdo Montana, compuesto por organizaciones politicas y de la socialedad civil, eligieron en las últimas horas al economista y ex primer ministro de Haití, Fritz Alphonse Jean Como presidente del periodo de transición, en vi una votación

Jean obtuvo 25 votos, 10 más que su contrincante, il coordinatore del partito Organización del Pueblo en Lucha, Edgard Leblanc Fils.

Per la parte, l’exsenador Steven Benoît fue electo come primer ministro dell’eventuale Gobierno provvisorio, al vencer por 12 puntos a Jean Hénold Buteau, quien dirige el Buró de Abogados Internacionales.

Los sufragios cierran un ciclo en el Acuerdo Montana, una iniciativa de la socioedad ​​​​civil a la que se sumaron cientos de organizaciones sociopoliticas, e que busca una solución nacional a la profonda crisi del paese.

El consenso aboga por la instauración del nuevo Gobierno el 7 de febrero, para dirigir el país por un periodo de dos años, fortalecer las instituciones estatales, llevar adelante los juicios contra malversadores de fondos de fondos alú blicos real to periodos del le ccío blicos politicos .

Lamado al dialogo

En sus primeras palabras tras la elección, Jean hizo un llamado al diálogo. “Juntémonos, viva Haití (…) El voto de hoyza simboli para nosotros el honor, el respeto, la dignidad y la integridad de una transición diferente a las del pasado”.

« Juntos, debemos dirigir el barco del país (…) per una transizione verdadera de ruptura. Seguiremos trabajando per restaurar l’imagen del país y dar esperanza a la gente», scrivendo su Twitter.

Negativa di Henry

Por su parte, el primer ministro, Ariel Henry, desestimó la instauración de otro Gobierno, al estimar que no existe forma legal ni constitucional de instalar a un presidente legítimo.

Henry, quien asumió el poder dos semanas después of asesinato of the president Jovenel Moïse, insiste en que el camino es la realizzazione de elecciones e la modifica de la Constitución.

L’elezione dell’Acuerdo Montana tensa el scenario politico di Haiti, in crisi negli ultimi anni, e in particolare tras el magnicidio ocurrido el 7 de julio, que profundizó el vacío institucional del país.

Il primo ministro se instaló en el puesto con la anuencia de la comunidad internacional, e recientemente volvió a recibir el apoyo de los Gobiernos de Estados Unidos, Canada e Francia. (Resume de agenzie)