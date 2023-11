L’Ecuador è già entrato nella nazionale e ora sta valutando il Cile

ESPN.comLettura: 1 minuto.

IL Nazionale dell’Ecuador È già tornato a Quito. Verso le 2:00 di venerdì 17 novembre Il gruppo di giocatori è arrivato dopo il volo da Maturinla città in cui hanno pareggiato 0-0 con il Venezuela.

L’Ecuador è già in casa della Nazionale. Evie

Questo venerdì la squadra Si allenerà a porte chiuse e pensa già alla sfida contro il CileSarà martedì prossimo, 21 novembre, alle 18,30 allo Stadio Rodrigo Paz, dove si svolgerà l’anno Playoff.

Al mattino si alleneranno i giocatori che non hanno avuto minuti nella partita di giovedì, mentre nel pomeriggio si alleneranno i giocatori selezionati che erano in campo.

Sabato e domenica il pullman consentirà ai giornalisti di assistere agli allenamenti per 15 minuti. Certo, in quel periodo non sarà possibile sapere quali giocatori porterà in campo: non potrà contare su Piero Hincapie e José Cifuentes, a causa dell’accumulo di cartellini gialli.

Lunedì il tecnico Felix Sanchez terrà una conferenza stampa ufficiale con uno dei giocatori, prima della partita contro il Cile.

Questa sesta partita culmina finora nel primo anno di qualificazioni alla Coppa del Mondo 2020 La Tri è in zona classificazione.