L’Ecuador e il conto alla rovescia per il processo politico a Lasso – Guantanamo Radio

Oggi gli ecuadoriani continuano ad anticipare l’esito del processo politico contro il presidente Guillermo Lasso, poiché il voto finale potrebbe avvenire alla fine della prossima settimana e le previsioni sono ancora riservate.

Questo mercoledì dalle 09:30 (ora locale) i dibattiti continueranno nel plenum dell’Assemblea nazionale (Parlamento), dove il giorno prima sono entrati quasi 40 membri della Camera.

Ognuno dei 137 consiglieri ha diritto di parola per 10 minuti per esprimere la propria opinione sull’iter che potrebbe portare alla rimozione del presidente per accuse di appropriazione indebita.

Il capo dello Stato è andato questo martedì in parlamento per cercare di difendersi durante un discorso in cui ha preferito accusare i suoi intervistati e chiedere stabilità piuttosto che dimostrare la sua presunta innocenza con prove.

Ha fatto riferimento a questo problema solo all’inizio del suo intervento, quando ha escluso l’esistenza di un contratto per il trasporto di petrolio con irregolarità e la sua ubicazione durante il suo mandato.

Laso ha avuto tre ore per difendersi e un’ora per rispondere, ma ha parlato solo per 50 minuti e la sua presentazione è stata criticata da molti per essersi concentrata sui presunti risultati del suo governo, come se fosse un rapporto alla nazione.

Di quale paese sta parlando il banchiere? Il sociologo Agustín Burbano, ha annunciato il mio desiderio di andare a vivere lì, riferendosi ai dati su occupazione, salute e alloggio che il presidente ha citato.

Il paese decente disprezza le tue bugie. Il tuo ruolo politico è dannoso per le persone. La tua filosofia neoliberista rifiuta la vita umana. “Il tuo riscatto della presidenza non può legittimare il commercio con legislatori senza scrupoli”, ha detto la sociologa Carol Murillo.

Il governatore, che secondo i sondaggi ha disapprovato l’80 per cento dei cittadini, è il primo presidente nella storia democratica dell’Ecuador ad affrontare l’impeachment.

La deputata Viviana Fellowes, una degli intervistati, ha presentato argomenti per dimostrare che il presidente era a conoscenza di irregolarità nel contratto tra la Flota Petrolera Accatoriana di proprietà statale e Amazonas Tanker, un accordo che è stato prorogato durante il suo mandato.

Filoz, che ha fornito documenti e video ai colleghi parlamentari per suffragare l’accusa, ha detto che il presidente Laso non si è circondato nelle compagnie petrolifere di persone oneste come ha dichiarato nelle interviste, e questo ha reso vitale la struttura della corruzione.

Mentre proseguono le discussioni in assemblea, c’è incertezza sull’esito del processo di impeachment, promosso principalmente dai seggi della coalizione Corista (dell’ex presidente Rafael Correa) Unione della Speranza, che riunisce esponenti della Rivoluzione Cittadina e dell’Unione Sociale Cristiana Festa. .

Né l’opposizione né il partito di governo affermano di avere i voti necessari per rimuovere (92) o salvare (45) il presidente.La decisione su come la bilancia ricadrà nelle mani dei blocchi Pachacuteque e Izquierda appare democratica. , diviso internamente.

È in corso il conto alla rovescia per determinare il futuro del lazo e dello Stato e, a questo punto, tre sono gli scenari possibili: la rimozione del capo, la sua continuazione in carica o la morte reciproca, l’ultima delle quali nelle mani di il capo.