L’ecuadoriana Andrina Bravo e il panamense Miguel Melfi vincitori del reality show El Poder del amor | TV | intrattenimento

L’Ecuador domenica ha presentato il capitolo finale di un reality show che ha visto protagonisti gli ecuadoriani Don Day, Andrina Bravo, Mari Cefalos e Ricardo Delgado.

Non è stato necessario vedere il programma completo di domenica. Henri Bustamante, presentatore di In Contact che è stato inviato come giornalista per coprire il finale del reality show, ha rivelato prima che i risultati fossero annunciati sul canale che i vincitori della prima stagione di The Power of Love erano ecuadoriani. Andrina Bravo e panamense Profilo di Miguel.

I voti del pubblico sono stati fondamentali. Con i finalisti in arrivo, sono arrivate la peruviana Shirley Arica, Austin Palau, l’ecuadoriana Andrina Bravo e il panamense Miguel Melfi. Entrambi hanno ricevuto un premio di $ 15.000.

E quando il risultato del programma è stato reso noto, i membri della House of Men sono stati i primi ad avvicinarsi per congratularsi con gli sposi. Le uniche persone che sono venute a congratularsi con loro sono state Claudia Peña, Jessica Stonem e Melissa Jett. Il resto dei suoi compagni di classe no.

“Questa è la sfida più grande della mia vita, non avrei mai pensato che avrei passato così tanto, per imparare, perché sono maturata, sono cresciuta come donna, come persona, perché ho imparato che la distanza ti insegna a valorizzare di più la tua famiglia (…) Grazie a tutti i paesi dell’America Latina che ci hanno sostenuto”, ha espresso Bravo dopo aver appreso di essere la vincitrice.

In precedenza, il giornalista Henri Bustamante ha annunciato i vincitori sulle sue reti e ha pubblicato una foto con la coppia scelta dal pubblico. Poi ha cancellato l’immagine. Cattura foto su Instagram

Il programma finale di Il potere dell’amore Ha girato i quattro mesi in cui è durato il reality. Prima di questo spettacolo, ricordiamo l’arrivo di ogni partecipante arrivato in classe questa domenica 19 dicembre, l’ospite Vanessa Claudio Hanno contato i voti fatti alla pregala di sabato 18.

House of Men ha dato la maggioranza dei loro voti agli ecuadoriani Andrina Bravo. Ha ottenuto un totale di 10 mentre la Women’s House è stata favorita da vicino dal Paraguay Alexandre Roig e panamense Miguel Melfi, quest’ultimo risulta vincitore di tale votazione per un voto. In totale ha ottenuto 7.

Nei video per ricordare l’ingresso dei concorrenti, sono stati anche annotati il ​​cambiamento di ciascuno, i collegamenti e gli interessi che avevano inizialmente e nel programma finale. La produzione ha voluto rendere il capitolo nostalgico per i suoi follower. Ci sono stati contatti con partecipanti che in realtà non sono tornati perché eliminati.

“Quando è arrivato Frederick, un ragazzo molto bello, anche Edgar ha attirato la mia attenzione. Che bello rivederti, spero che tu tragga il meglio da questa esperienza, dalle battaglie e dalle discussioni che rimangono lì, qui analizzi il tuo lavoro, io spero che tu segua il flusso in quell’incontro che voglio fare con tutti in un anno ha detto Amo Carlin Dal Messico quando le è stato chiesto dei ragazzi che hanno attirato la sua attenzione quando è andata.

Ha anche confermato di voler ritirare il premio Mariella Lemos Alejandro Roig o Nuova riconciliazione Maria Cefalo S Andrea Salvaterra.

“La chiave per non concentrarsi sui problemi è fare sempre il pagliaccio”, ha detto Melfi dopo aver presentato i momenti più divertenti nella casa degli uomini.

lotte di produzione

Anche lo scontro più controverso del reality show è stato ripubblicato. è stato ricordato quando Cephalos e Melfi Baci all’inizio del programma, una situazione che è stata nascosta da Salvaterra e li ha allontanati. Discussioni tra Salvatierra e Sebastian Tamayo, dalla mia cartella con Diego Luc, e dalla mia cartella con Ricardo Delgado E l’evidente distanza e il freddo rapporto tra Bravo ecuadoriano e Cephalos.

L’ultima cosa che i partecipanti hanno dovuto affrontare è stato quello che è successo tra loro Melissa Jett e Arica Shirley. In questo, il concorrente peruviano si è avvicinato alla schiena di Geet e l’ha spinta con la spalla, un momento che la produzione ha detto che non è stato registrato dalla telecamera e per il quale non c’era alcuna penalità, nonostante il fatto che ci fossero due testimoni (Bravo e Jessica Stonem).

Il portoricano Jorge Alejandro, che è stato uno dei primi ad essere eliminato, è stato chiamato dai produttori del reality show e ha menzionato la faida nata tra lui e René Izquierdo per la conquista dell’Arica.

Tra i ricordi della finale ci sono i vari momenti romantici vissuti dal boliviano Frederick Kelly cSu Bravo, Cevallos, Yilliam Atkinson e Stonem, con cui ha mostrato interesse ma non ha mai formalizzato una relazione. Alla fine dello spettacolo, stava anche flirtando con Erika. “Ho avuto il lusso di conoscere più da vicino le ragazze, di continuare l’esperimento e di trovare l’amore”, ha detto Kelly.

riconciliazioni

Il rapporto tra l’ecuadoriano e il panamense, che inizialmente si è raffreddato, è stato interrotto quando è stato associato a Grace Romero e ha preso una svolta quando l’artista ha finalmente deciso di darsi un’ultima possibilità con Guayaquil.

Sebbene molti dei suoi compagni di classe abbiano fatto riferimento a Melfi in varie fasi dell’utilizzo di Bravo per ottenere voti, l’ecuadoriana ha sottolineato e sottolineato che credeva nei suoi sentimenti e nel rapporto che avevano stabilito che è diventato ufficiale durante la penultima cerimonia di eliminazione. Questa settimana sono entrambi arrivati ​​in Ecuador per far parte degli artisti che hanno cantato al concerto dei Vacaxiones con Ferxxo, con Feid, Blessd e Beele.

Nonostante tutte quelle vicissitudini, Il potere dell’amore Per me stava imparando a capirla, a crescere con quella persona, a crescere con quella persona, ed essere felice di trovarlo qui con Andrina”, ha detto Melfi mentre Bravo ha detto “mi sembrava che non mi aspettassi nulla in ritorno, speravo che sarebbe stato felice, sia che fosse con me o no, l’unica cosa che volevo era che trovasse amore, pace e felicità per l’altra persona.

Melfi ha ringraziato i suoi colleghi per il supporto che gli hanno dato durante il suo rapporto con Bravo sul programma, tra cui Don Dai, Chi ha contattato da Guayaquil con Elisabetta Cadre per la festa finale “Vivere con il mio partner al di fuori di un reality show è quello che mi aspettavo e quello che li aspetta, Elizabeth rimane con me vivendo in Ecuador”, ha detto l’ecuadoriano che è apparso in una videochiamata fingendo di avere due bambini, come se fossero i suoi , il cui nome è Ricardo e Andres.

L’altra coppia che ha deciso di darsi una nuova possibilità è stata la coppia che componeva il boliviano Claudia Pena e Porto Rico Edgar Rivera. “Sono così felice di essere qui, così innamorato”, ha detto, pur confermando che “senza saperlo e senza pianificarlo, siamo arrivati ​​lo stesso giorno e oggi lo pianifichiamo, andremo insieme”.

Cevallos e Salvatierra costituivano anche una delle coppie preferite dello show. I suoi primi quartieri rossi, le battaglie e le successive riunioni furono ricordate quando tornò alla realtà con il voto pubblico. “Non è stato facile, non lo sarà ora, è molto più complicato ora, ma che bella storia. Grazie”, ha ricordato Salvatierra.

L’attrice ecuadoriana ha sottolineato che “questa storia mi ha insegnato molto in un certo senso, ha completamente cambiato il mio concetto di amore, grazie anche a te, lo ripeterò di nuovo con te, ne faremo uno insieme lì”, ha detto. (E)