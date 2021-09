L’ecuadoriano Moisés Caicedo ha esordito con la belga Beerschot

Debutta il centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo con il orso nella Buyer League belga. La squadra viola è caduta 3-1 con l’Ostenda per l’ottava volta e rimane all’ultimo posto del campionato.

Caicedo è apparso questa settimana in orsoCon contratto di prestito fino a giugno 2022. Inghilterra Brighton e Hove Albion Sei il proprietario dei tuoi diritti sportivi.

Ostenda passa in vantaggio al 5′ con un calcio di rigore Mukthar Joyet e Brecht Capon Ha segnato il secondo gol al minuto 7. Al minuto 66, Alphonse Amadi ha segnato il terzo gol.

con esito negativoCaicedo è entrato in campo al 78′ Sostituzione di Ismaila Coulibaly. L’ecuadoriano ha giocato nella posizione di centrocampo e ha organizzato la partita offensiva di Beerschot, che ha potuto detrarre all’81′ con un gol di Issa Sumari.

Il risultato è rimasto orsoche ha aggiunto solo un punto in otto partite nel campionato belga e che in questa stagione lotterà per non retrocedere.

La partita è finita, ed è stato un inizio molto interessante per Moisés Caicedo, con entusiasmanti esplosioni in difesa e fornendo sempre un inizio pulito alla squadra. Ha avuto alcuni passaggi interessanti, che hanno impedito all’avversario di raggiungere comodamente l’attacco, questo per esempio: pic.twitter.com/qLYQN1a151 -Diego Briones (@Diego_Briones13) 18 settembre 2021