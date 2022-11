L’editore di Bob Dylan ammette che il musicista non ha firmato l’edizione speciale del suo libro

I fan di Bob Dylan che hanno pagato $ 600 per un’edizione speciale del suo nuovo libro, Filosofia della canzone modernaPotranno riavere i loro soldi dopo aver appreso che le copie non sono state effettivamente firmate dall’artista contrariamente a quanto pubblicizzato.

Dopo aver ricevuto molte lamentele, l’editore Simon & Schuster ha finalmente ammesso che la firma su questi 900 libri venduti come pezzi unici era una “copia esatta” e non timbrata a mano da Dylan.

Vogliamo scusarci con coloro che hanno acquistato l’edizione limitata Filosofia della canzone moderna. Si scopre che i libri in edizione limitata contengono la firma originale di Bob, ma in forma di replica. “Ci stiamo occupando immediatamente della questione dando a ogni acquirente un rimborso immediato”, ha detto l’editore in un post sui social media.

La polemica è iniziata lo scorso fine settimana, quando le copie dell’opera a tiratura limitata, teoricamente firmata “a mano” dal mitico cantautore 81enne, hanno iniziato a essere distribuite, come si evince da una lettera. Da Simon & Schuster che ha accompagnato il libro.

Tuttavia, molti acquirenti si sono presto riversati sui forum Internet per confrontare le società che ritenevano troppo uniformi per essere vere, e alcuni si sono affrettati a iniziare a denunciare ciò che vedevano come una truffa.

Sebbene Simon & Schuster inizialmente sostenessero che i libri fossero firmati a mano, alla fine cambiarono idea e decisero di restituire i soldi.

Il libro è il primo con testi inediti pubblicato dalla cantautrice americana dal 2004 e contiene riflessioni su 66 brani tratti da chiede Londra Da The Clash a Non farmi fraintendere Eseguito da artisti come Nina Simone.