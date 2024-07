L’edizione ampliata di un album di John Lennon può essere soddisfacente o banale

“Giochi mentali: la collezione definitiva” di John Lennon

Il nuovo album è stato remixato e ampliato Giochi mentali: la collezione definitiva E’ per gli innamorati John Lennon A cui è piaciuto molto il suo incoerente album omonimo del 1973. Il problema è che molti fan di Lennon metteranno da parte l’album Giochi mentali L’originale è classificato al quarto o quinto posto tra i suoi album più amati. Non è che il quarto miglior album di Lennon sia brutto o qualcosa del genere, è proprio questo Giochi mentali Deve occupare un posto speciale nel tuo cuore per essere degno di novità. Set finaledisponibile nelle versioni a due o sei dischi.

La maggior parte dei fan sarà più che soddisfatta della doppia edizione che offre l’album originale rimasterizzato più un disco di outtakes.

E per i pochi che preferiscono Giochi mentali A, ad esempio, immaginare Anche Cinturino in plastica Uno Come il tuo album preferito di Lennon, eccolo qui Edizione super deluxe, è limitato a sole 1.100 copie e costa $ 1.350. Include extra come un EP inciso stampato in 3D e monete I-Ching personalizzate.

“The Evolution Documentary” contiene documentari audio sull’evoluzione di ogni canzone (Capstone/UMG tramite AP)

Stai pensando di acquistarlo? È troppo tardi, le scorte sono esaurite da molto tempo. Ma per il resto di noi ci sono set più economici da sei o due dischi. L’edizione in sei dischi include tutta la musica della doppia edizione, con CD bonus che offrono agli ascoltatori molteplici modi di vivere l’esperienza Giochi mentaliincluso un documentario audio e un libro ampliato che approfondisce le canzoni e cosa stava succedendo nella vita e nel mondo di Lennon in quel momento.

C’è la registrazione originale che è stata remixata “da zero” dal figlio di Lennon, Sean Ono Lennon soprannome Miscele finali. E Miscele razziali Con canzoni prive di miglioramenti post-produzione, ma con la voce di Lennon in primo piano.

Il miglior album di sempre Mix grezzo in studiomostra Giochi mentali Come registrato in studio prima delle sovraincisioni e di altri effetti di post-produzione. Questa canzone, più di ogni altra, mette l’ascoltatore in studio con Lennon e gli altri musicisti.

Edizione limitata di 1.100 copie comprese monete 3D EP e I-Ching

Il terzo disco si intitola Gli elementi si fondono (Da non confondere con Miscele razziali) va nella direzione opposta e rimuove completamente la voce di Lennon. È una mossa audace che, per usare un eufemismo, diventerà probabilmente la meno giocata del gruppo per la maggior parte delle persone.

Documentario sull’evoluzione Offre solo ciò che promette: mini documentari audio che mostrano lo sviluppo di ogni canzone. È molto buono, soprattutto per chi vuole sentire come cambiano le canzoni durante la registrazione senza dover ascoltare tutte le riprese. Lennon e Yoko Ono che scherzano in studio sono un bonus divertente.

Il disco 6, o 2 nella versione abbreviata, completa il set ovviamente con gli outtakes. OH. Tutto ciò potrebbe far alzare la mano al fan medio e gridare le parole di Lennon: “Dammi un po’ di verità!” È improbabile che qualcuno ascolti per più di cinque ore Set finale “Dammi di più”, gridò. Giochi mentali!

Fonte: AFP