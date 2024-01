Ledom: L'importanza della quinta partita di finale per Lisi ed Estrelas

Con la serie in parità con due partite per ciascuna squadra, Gara 5 potrebbe alla fine essere decisiva per le aspirazioni al campionato dei Tigers e delle Stelle.

Dopo l'unica data di riposo prevista Serie finale Per la stagione 2023-24 Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM)gli attuali campioni della squadra di pelota Quisqueyan, le tigri del Lisi, E il Stelle d'Oriente Sono in rotta di collisione per il loro quinto incontro. Gli Easterners hanno dominato le prime due date, mentre le ultime due partite sono diventate un concerto per i Blues.

Ora, con La serie Ledum definitiva Pareggiano due partite per ciascuna squadra, e chi vincerà due delle restanti tre partite finirà per diventare il campione della stagione, quindi il risultato della quinta partita della serie sarà fondamentale per le aspirazioni di entrambe le squadre. La domanda d’obbligo ora è cosa c’è in gioco oltre al vantaggio in serie Lacey E stelle Quando si scontrarono per la terza volta all'Estadio Tetelo Vargas.

La prima cosa è determinare qual è la posta in gioco. Secondo il giornalista dominicano Kevin Cabral, V.I La serie Ledum definitiva Impostato come un incontro al meglio delle sette, quando due squadre raggiungono la quinta partita con un record di due vittorie e due sconfitte, il vincitore dell'incontro diventa il campione quindici delle diciotto volte in cui ciò è accaduto, il che si traduce nell'83,3% delle volte in cui si è verificato lo scenario.

L'ultima volta Lacey E stelle Hanno giocato una partita cinque in uno La serie Ledum definitivaQuesto è successo nell'ultimo torneo. E in quell'incontro Tigri Finirebbero per battere gli Easterns in inning extra e diventare campioni per la 23esima volta.

Come sono arrivate le due squadre a questa partita?

Per quanto riguarda le probabilità, secondo il portale BeisbolData, che utilizza un metodo di simulazione di centomila partite per determinare le percentuali di vincita, stelleavendo il vantaggio casalingo nella serie, con due delle ultime tre partite (se necessario giocarle tutte) con una probabilità del 52,2% di vincere la serie, nonostante la caduta nelle ultime due date, dando Tigri 47,8% di possibilità di vincere per il secondo anno consecutivo.

Passando alle statistiche, in attacco, il stelle Avevano completamente il controllo Tigri, superandoli in quasi tutti i reparti. IL stelle Hanno invece raggiunto una media di .272 con un OPS di .743 Tigri Hanno una media di .221 con un OPS di .566. IL stelle Hanno segnato solo due fuoricampo della serie, mentre guidavano i Blues nelle valide, 37 a 30, e nelle valide extra base, 12 a 6.

In termini di lancio, sebbene il margine non sia così ampio come in attacco, il stelle Dominano anche questi dipartimenti. L'efficacia del verde è 2,31 rispetto a 2,57 del blu, mentre il rapporto WHIP per gli orientali è 1,29 rispetto a 1,51 del blu. Lacey. Tuttavia, è un vantaggio Tigri Per quanto riguarda i lanciatori titolari è notevole rispetto al lavoro che ha svolto stelle. In 14 turni, titolari Tigri Hanno un'ERA di 2,57 con un WHIP di 1,36, rispetto a una media di 5,59 punti guadagnati e 1,66 WHIP per le Stelle in 9,2 inning lanciati.

Difensivamente, Tigri Hanno giocato in modo più pulito rispetto alla squadra verde, commettendo solo due falli contro cinque di loro stelle.