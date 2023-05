Legislature regionali di Panama per combattere la migrazione irregolare

Dopo aver concluso un incontro qui, i rappresentanti del Parlamento dell’America Latina e dei Caraibi (Parlatino), del Parlamento centroamericano, del Parlamento andino e del Parlamento del MERCOSUR hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo un approccio globale a questo flagello.

Hanno anche chiesto ai governi della regione di mettere in atto sistemi per garantire l’inclusione, la dignità e la protezione delle persone in situazioni di movimento umano.

Le statistiche ufficiali di Panama indicano che finora nel 2023 più di 127.000 viaggiatori illegali hanno attraversato la foresta di Darien diretti negli Stati Uniti, un numero che potrebbe raggiungere i 400.000 entro la fine di quest’anno.

Nel comunicato firmato nella capitale, sede del Parlatino, hanno anche raccomandato ai dirigenti di rafforzare la cooperazione per combattere l’insicurezza, la criminalità organizzata e il terrorismo.

In questo senso, hanno proposto l’istituzione di meccanismi per lo scambio di informazioni e l’esercizio di buone pratiche, da una visione regionale e multidimensionale della prevenzione.

I parlamentari hanno anche sollecitato ad affrontare la triplice crisi ambientale del pianeta caratterizzata da cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità.

D’altra parte, hanno chiesto azioni sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione, come l’istituzione di banche alimentari e di sementi tradizionali, non tradizionali e ambientali, nonché lo sviluppo dell’agricoltura familiare per i contadini e la comunità.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’insicurezza alimentare colpisce 267,7 milioni di persone in America Latina e nei Caraibi, pari al 40,6% della popolazione.

L’incontro parlamentare internazionale ha anche fatto riferimento alla necessità di raggiungere l’uguaglianza di genere e la parità nelle cariche pubbliche e nei processi decisionali, che permetterebbero di mettere in risalto il lavoro delle donne.

