LEGO potrebbe essere in procinto di rilasciare il set di Horizon Zero Dawn

Ehi, questo è un set lego? Ne abbiamo bisogno!

ufficialmente, LEGO non ha fatto un annuncio ufficiale per un nuovo lotto di giocattoli. Tuttavia, un popolare collezionista è conosciuto su Instagram come Tweet incorporato Ho trovato un annuncio in un negozio di giocattoli tedesco noto come Wagner (Germania, giusto?) Dove ha suggerito che molto presto potrebbe esserci un gruppo di Orizzonte Zero Alba.

Nell’elenco visualizzato da brick_clickerPuoi vedere il prodotto 76.989, Chiamata “Horizon Zero Dawn Tallneck”, La prima serie di 11 giochi che l’azienda svilupperà il prossimo anno. Tra gli altri dettagli trovati dall’instagramer, il rating Per le persone di età superiore ai 18 anni (per il numero di pezzi e la loro dimensione) e che il loro costo sarà 79,99 euro, circa 1.870 pesos messicani. Prezzo accessibile per un collo lungo la macchina più grande del mondo dei giochi.

Ha anche affermato che la collezione sarebbe stata in vendita al pubblico. Dal 1° maggio 2022, ma nonostante LEGO non ha confermato queste informazioni. Tuttavia, le voci su una linea di giochi sviluppata dall’azienda continuano a infestare Internet. Da settembre di quest’anno (Proprio per questo motivo, sappiamo che in questi giochi sono state stimate circa 11 combinazioni.)

finalmente, Questa non è la prima volta che LEGO entra nei giochi. Attualmente diversi gruppi di fratelli Mario. Il che non è affatto economico (forse per via delle licenze Nintendo… e ammettiamolo, LEGO non è mai stato economico), e su internet circolano molte voci a riguardo Pianifica una collezione ispirata a The Legend of Zelda. Se è così, significa che l’azienda non si limiterà a una singola linea di console.

Quali altri set LEGO ti piacerebbe far parte di questa linea? Le voci ne parlano Nota e guarda Può anche far parte di questa linea, e Anche gli Halo LEGO sono già una realtà. Quindi è meglio che prepari lo stomaco, perché se parli di costruzioni e videogiochi, non puoi smettere di pensare È un gioco elettronico. Quindi è meglio che ti abitui all’idea.