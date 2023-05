LEGO presenta la sua ultima collezione “Batman Returns” con la splendida Batcaverna

Batman ritorna È uno dei classici più memorabili di Tim Burton.un film che ha anche causato molte divisioni ai suoi tempi perché era molto più oscuro di Batman Nel 1989, un’opera che rappresentò la prima parte della storia di Gotham, combattendo contro l’attuale responsabile Mercoledì. Approfittando del fatto che Michael Keaton riprende il ruolo di Bruce Wayne in Impending veloceE LEGO ha presentato il suo ultimo set di… Batman ritorna Tanto di cappello alla Batcaverna, che include anche un buon cast di personaggi che meritano di essere presenti su qualsiasi espositore o scaffale. La collezione in questione era composta da circa 4.000 pezzi, e Avrà un prezzo di $ 399,99 l’8 giugno.

LEGO dettaglia al massimo la Batcaverna di Michael Keaton e aggiunge gli eroi più importanti e persino la Batmobile

insieme di LEGO porta con sé Batman/Bruce Wayne (Michael Keaton), Il Pinguino (Danny DeVito), Catwoman (Michelle Pfeiffer), Alfred (Michael Gove) e Max Shrek (Christopher Walken). Inoltre, Viene fornito anche con la preziosa BatmobileÈ il veicolo che i pipistrelli usano solitamente nei fumetti e nei film per sbarazzarsi e catturare i criminali. La cosa migliore, tuttavia, è l’aspetto della stessa Batcaverna. Il logo di Batman rappresenta Tim Burton. Il livello di dettaglio è sorprendenteCome potete vedere nelle immagini che vi lasceremo di seguito:

A I LEGO VIP potranno godersi questo set dal 5 giugno. Il prezzo è alto, come di consueto per questo tipo di pezzi e confezioni, ma come potete vedere la qualità del prodotto è incredibile ed è sicuramente un oggetto da collezione che più di un fan di Batman vorrebbe avere sui propri scaffali. Il lancio di gruppo è perfetto Perché, come abbiamo detto, Keaton tornerà al suo amato personaggio del genere dei supereroi, all’interno dei locali dei DC StudiosAncora una volta per aiutarti veloce Sii una vera festa. Il film, diretto da Andy Muschietti, esce il 16 giugno.