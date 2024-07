Lei aveva 81 anni e lui 43: le strazianti parole di Marguerite Duras al suo amante prima della sua morte

Marguerite Duras sta per apparire in televisione. Con lei, Ian Andrea. (Jean-Paul Gillotto/Kepa/Sigma tramite Getty Images)

Qualche mese fa ho ricevuto un libro breve e fantastico. Dichiarazioni singole e datate, come il diario di una persona che soffre di apnea. “Qualcuno Margherita DurasSta morendo, lo sa e non si arrende.

Te lo dirò.

“Lo adoro. A presto.” Margherita Duras Il 29 febbraio 1996, tre giorni dopo, morì. L’amante che è con lui difficile Parlò fino all’ultimo respiro e si chiamava Jan Andrea ed aveva 37 anni meno di lei. “A presto”, disse, rendendosi conto che se ne stava andando, come se qualcuno la stesse chiamando.

“Mi è venuto in mente che questa storia mi è venuta quando avevo sessantacinque anni con Y.A., un uomo gay. “È senza dubbio la cosa più inaspettata in quest’ultima parte della mia vita, la più terrificante, la più importante”, disse una volta Duras, questo formidabile autore della letteratura del silenzio, con cui vinse il Premio Goncourt L’amatoun libro scritto in quattro mesi quando ero già con Yan e quello Riguarda un altro amante e un’altra differenza di età.

La prima frase: “Lo amo”. A presto” – è quello che chiude nient’altro, l’ultimo libro di Duras, pubblicato in spagnolo da Periferica Publishing. Ma in realtà difficile Non l’ha scritto, l’ha dettato. E glielo ha dettato Jan Andrea. Lo immagino accanto a lei, con la penna in mano, a scrivere quelle parole che sono le sue e che sono lo strappo della partenza, la fine, la separazione. Non c’è speranza più grande al mondo delle parole “A presto”.

L’ultimo libro di Marguerite Duras.

Come ci arrivo? difficile A questo amore? La storia è nota: si chiama Yan Lemi e ha studiato filosofia. L’opportunità di mettere tra le sue mani un libro di Duras, Cavalli tarquiniesi. Gli rimase sbalordito, e lasciò perdere tutto e si concentrò su ciò che lei stava scrivendo, su di lei.

Nel 1975 – è nato nel dicembre del 1952 – glielo regalarono Canzone dell’India Al cinema di Caen. Yan era lì. “Voleva comprare a Margaret un mazzo di fiori ma non aveva il coraggio Demolizionescritto in tasca, le chiede di firmare una dedica, Margaret firma e Jan dice: “Vorrei scriverti”, dicono in un articolo Ariana Harwich e Ariana Saenz Espinosa.

Allora le scrive, le scrive, le scrive per cinque anni. All’improvviso gli manda un libro, e talvolta un altro. Non si è scoraggiato. Nel 1980 gli chiese di andare a trovarla in una città affacciata sul mare. Dicono Harwich Espinosa: “Duras aveva 66 anni, aveva 28 anni. Quella notte vide le luci della città, la baia affacciata sull’Oceano Atlantico, le rocce nere, e loro insieme in quell’appartamento sospeso sul mare. Yan Lui la ascolta parlare, passa la notte e sono inseparabili fino alla morte di MD, sedici anni dopo.

L’amore che è diventato un libro, è diventato un film. “L’amatoumilmente, quindi Amante della Cina settentrionale (1991), e altri capolavori, non avrebbe scritto senza di me”, disse anni dopo in un programma televisivo.

Jan Andrea, l’ultimo amore di Marguerite Duras, aveva 37 anni meno di lei.

È quel ragazzo che difficileGià nei suoi ultimi mesi gli scrive:

Venire.

Dobbiamo parlare del nostro amore.

Troveremo le parole per farlo.

Potrebbero non esserci parole.

Silenzio e…Amo la vita, anche così com’è adesso. Grazie a Dio: ho trovato le parole.

Lo fa dal dono stesso:

Per Yan.

Non sappiamo in anticipo cosa stiamo scrivendo.

Velocemente: pensa a me.

A Yan, il mio tesoro della notte.

Firmato: Marguerite Duras, amante dell’amato amante, 20 novembre 1994, Parigi, Rue Saint-Benoit.

Marguerite Duras, 1991. (Kulio donoso/Sygma tramite Getty Images)

Un amore tremendo, disperato, strano. Ne ho scritto, il libro si intitola Jan Andrea Steiner. ha scritto Quell’amore E MD, Marguerite DurasAtti del trattamento di disintossicazione di Duras, tra il 1982 e il 1983.

“Sono lì per prendermi cura di lei anche quando è pazza, ubriaca o malata e fino alla fine della giornata”, dice.

Lo ama con la sua anima e sembra con il suo corpo. In nient’altro Lui scrive: “Non è più comparso in camera da letto. Mai. Era inutile aspettare il suo canto, a volte gioioso, a volte triste, a volte triste.“.

Ha cambiato il suo nome e gli ha comprato un piccolo appartamento vicino a casa sua. E quando lei morirà, lui vivrà lì fino alla sua morte nel 2014. È lì che lei lo ha lasciato. Lo si vede sempre arrendersi, ma dentro nient’altro Scrivi in ​​modo completamente personalizzato:

Per Yan.

senza motivo.

Il cielo è vuoto.

Amo questo ragazzo da anni.

Un uomo a cui non ho ancora dato il nome

Un uomo che amo.

L’uomo che mi abbandonerà.

Agli altri, prima e dietro di me, prima e dopo di me, non importa di me.

Ti amo.

Una differenza di età grande come un oceano, una differenza nella vita, lei è l’autrice devota, lui è uno studente devoto. Chi può dire cos’è l’amore? Chi osa alzare la mano e reclamare favore, uso o abuso? Non è un privilegio dare a un altro affinché possiamo riceverlo?

Questi sentimenti che compaiono in un altro tempo mi ricordano una canzone di Lhasa de Sila, che dice: No, non si canta più:/”Senza il tuo amore morirò.”/ Non si grida più:/”Io posso. ” Non sopportare quella sofferenza…” E anche: “Siccome non c’è tradizione, / La mia vita è stata strappata via / Non è più sentimentale / E non so perché / Il mio cuore”.

Quindi vi lascio con questo semplice libro scritto da Duras. Un viaggio nelle teste di persone pronte a strapparsi il cuore e immergerlo nell’alcol, ad accelerarlo al limite e portarlo a 140 chilometri orari, pur sapendo che potrebbe schiantarsi, a vivere senza limiti e a calciare il volto della morte.

Non so se sono capace di una cosa del genere.

