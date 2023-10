Leica presenta la sua nuova fotocamera ibrida istantanea

Si chiama Leica Sofort 2, ha un design distintivo e può stampare foto anche da uno smartphone per soli 390 euro.

Questa è la nuova Leica Sofort 2, la fotocamera ibrida istantanea ora reinventata.

Sembra che Leica vuole continuare a pensare alla fotografia mobile E anche per quanto riguarda gli smartphone, o almeno questo è quello che pensiamo dopo aver visto come il colosso tedesco ha collaborato per la prima volta con Xiaomi per fornire… Telefoni leader Haidian con le sue migliori immagini, ora ci mostra la sua prossima mossa chiamata… Leica Sofort 2.

Non è una brutalità ultramoderna come quella che ti associamo, senza ottica né obiettivi, ma il fatto è che lo è. Fotocamera ibrida istantanea Il più moderno e connesso, il primo Supporta la stampa di foto non solo dalla fotocamera stessama anche dal telefono cellulare o da altre fotocamere Leica professionali, la possibilità di farlo Crea ricordi in qualsiasi momento Da regalare o salvare direttamente in formato fisico.

Ce l’abbiamo Presentato ufficialmente sul loro sito Dove Ora è disponibile per chiunque sia interessato Disponibile in tre colori, rosso, nero e bianco Prezzo 390 euro Senza spese di consegna.

La nuova Leica Sofort 2 è una fotocamera istantanea che ci permette di scegliere quali foto vogliamo stampare, e funziona anche come stampante per le foto scattate con il nostro cellulare o altre fotocamere.

Questa è la Sofort 2, la nuova fotocamera istantanea ibrida di Leica

Non è la prima fotocamera della linea Sofort Leica ha cambiato il modello dopo 7 anni Con quella che è la fotocamera più economica, che è adesso Fotocamera istantanea ibrida con sensore digitale da 1/5″. Lo schermo LCD è interessante per interagire con il dispositivo.

In realtà, È su quello schermo che si trova la magiaBene, possiamo Scegli le foto che stampiamo Evitate di sprecare molta carta chimica e usate solo quella necessaria in aggiunta Possiamo applicare filtri e altre versioni di base Per le immagini prima della stampa.

Leica Sofort 2, galleria fotografica

La parte migliore è la sua connettività, perché ora Possiamo anche stampare foto scattate con uno smartphone o altre fotocamere Leica professionali e trasferiscile su Sofort 2 tramite un’app. Questo lo rende Un dispositivo più versatilequasi in una stampante fotografica portatile.

Il disegno è molto precisoNon puoi aspettarti nient’altro da Leica, però Viso Neo-retrò Ora disponibile in colori più accattivanti come il rosso, Offre anche più obiettiviDieci effetti cinematografici e un’ottima leva di stampa gli conferiscono un aspetto “analogico”.

ci sarà Modalità macro Dispone anche di foto ravvicinate, indispensabili in una fotocamera di questo tipo Connettore USB-C Per rimanere informato.