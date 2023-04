L’elemento dell’interfaccia di Apple Music su Android sta cambiando completamente

Sempre più utenti scelgono Mela Musica Come la sua piattaforma di streaming musicale, c’è sempre meno distanza tra essa e Spotify, che è stata tradizionalmente la più importante in questo segmento e utilizzata da più persone su base giornaliera. Anche molti utenti Android, come server, sono passati alla piattaforma Apple, per via del suo buon prezzo e del suono migliore di quello che ci offre Spotify. Tralasciando queste recensioni, chi ha un telefono Android su questa piattaforma noterà subito un notevole miglioramento nella riproduzione dei contenuti sul nostro cellulare.

Nuovo widget

Sebbene il lettore Apple Music sotto forma di widget non cambierà, un altro che darà un cambiamento drastico nei prossimi giorni. E 9to5Google lo ha rivelato Apple sta già abbracciando il nuovo strumento per le operazioni in corso. Quindi stiamo parlando del widget che appare quando scorri dalla parte superiore dello schermo ed è integrato nelle notifiche del telefono. Questo ora ha un aspetto diverso, più curato e curato, ma soprattutto più funzionale di quello attuale.

Perché come possiamo vedere nelle immagini condivise dal post, ora possiamo vedere un widget in cui appare in background la copertina dell’album o della canzone che stiamo ascoltando. E non solo, abbiamo anche un layout diverso per gli elementi di riproduzione, con un grande pulsante di riproduzione o pausa sul lato destro, oltre a un “cursoreper scorrere le diverse fasi del brano, e infine, in basso a destra, due nuovi pulsanti per riprodurre in modo casuale, ovvero per ripetere l’ultimo brano riprodotto.

Sul lato sinistro abbiamo il logo Apple Music, oltre al nome della canzone e dell’artista. Nel complesso ha un aspetto molto migliore e il design con la copertina si adatta particolarmente bene. Il widget di notifica di Apple Music è attualmente piuttosto triste in termini di design, con lo stesso colore di sfondo del resto delle notifiche e un layout poco attraente per i widget. Perché la copertina della canzone o dell’album è di dimensioni molto ridotte e generalmente non sembra affatto attraente da usare. Per ottenere questo nuovo strumento, dobbiamo prima avere un file Apple Musica versione 4.2, che è attualmente nella fase iniziale, poiché questi cambiamenti sono stati visti nella versione beta. Attualmente stiamo andando con la versione 4.1.1 e non ci sono aggiornamenti all’orizzonte. Quindi si prevede che in pochi giorni o settimane questo nuovo strumento raggiungerà finalmente tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che possano accedervi tramite la versione beta.

È qualcosa da apprezzare, poiché l’implementazione è attualmente molto scarsa, ma non è una cosa di Apple Music, perché Google ha dovuto prima consentire questo tipo di Widget implementando nuove opzioni per gli sviluppatori. In effetti, hanno già apportato questa modifica al design di entrambi Spotify Come MAREAE ora Apple Music si unisce a loro. A poco a poco, anche le regioni più banali del sistema acquistano più attrattività e funzionalità. Perché oltre ad essere più piacevole alla vista, questo nuovo strumento ci offre anche più funzioni che ci impediranno di dover accedere costantemente all’applicazione.