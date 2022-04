L’ELN consegna una persona detenuta al CICR in Colombia

“Siamo lieti di confermare di aver concluso con successo questo rilascio. Partecipiamo come mediatori neutrali, imparziali e indipendenti, proprio come facciamo in ogni lavoro che svolgiamo”, ha affermato Kian Abbassian, capo della sottodelegazione del CICR a Cali.

Ha sottolineato che apprezzano che questo rilascio possa essere effettuato in conformità con questi principi umanitari.

Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la persona è stata valutata dagli operatori sanitari di questa organizzazione e ha deciso che era in buona salute per lasciare la zona.

“Le comunità armate e gli attori possono avere piena certezza che il nostro lavoro risponde a interessi puramente umanitari, con l’unico scopo di alleviare le sofferenze delle persone colpite da conflitti armati e violenze”, ha aggiunto Abbassian.

Da parte sua Lorenzo Caravi, capo della delegazione del CICR in Colombia, ha affermato che “il dialogo bilaterale e riservato che abbiamo con tutti gli attori armati è fondamentale per il nostro lavoro umanitario, perché ci permette di raggiungere le zone più colpite dai conflitti armati .”

In questo Paese, “il panorama umanitario è complesso e ciò pone maggiori sfide al nostro lavoro. Continuiamo il nostro impegno assoluto nei confronti delle vittime e delle comunità”.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato che la missione è stata supportata da un rappresentante di un comitato umanitario a Cauca.

Nel 2021 il CICR ha facilitato il rilascio di 27 persone detenute da gruppi armati.

“La fiducia che le comunità e le parti interessate hanno riposto in noi affinché queste persone superino i momenti difficili della loro vita è un motivo per continuare a svolgere la nostra missione umanitaria in Colombia”, ha concluso Caravi.

