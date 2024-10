L’emozione di Millet Figueroa dopo l’impressionante prestazione di Cote Romero al Cantando 2024

Coty Romero interpreta Abel Pintos

Coty Romero È tornato sul palco Canto 2024 Con rinnovata energia, pronto a mostrare quel suggerimento Nacha Guevara Nel loro precedente spettacolo in pista non sono stati dimenticati. In una settimana importante per la competizione, con una tripla eliminazione destinata a rinnovare il roster delle celebrità, l’ex Grande Fratello è salito sul palco e ha lasciato un segno indelebile nei giudici e nel pubblico.

Tra coloro che sono rimasti più colpiti dalla sua interpretazione c’erano l’attrice e la giuria peruviana Miglio FigueroaChe non ha potuto nascondere la sua eccitazione dopo aver interpretato la canzone Undicimila. “Prima di tutto, grazie per questo, è stato molto tangibile. Sono così ben vestiti, mi è piaciuto perché l’ho sentito, la mia pelle è diventata calda”, ha ammesso, toccata dalla dedizione della giovane donna di Corrientes ha ammesso che stava cercando di trattenere le lacrime, ma inutilmente, ha aggiunto Millett:Stavo resistendo, Cerco di ingoiare le lacrime, Perché anch’io voglio essere un po’ serio, Ma mi hai trasmesso molto“.

Il momento ha raggiunto l’apice emotivo quando la compagna di Marcelo Tinelli, tra risate e lacrime, si è rivolta direttamente alla partecipante, confessando cosa l’ha influenzata nella sua esibizione. Mi hanno trasmesso molto. veramente. Questo è apprezzato perché, come dice l’insegnante NashaLui ascolta…Non farmi piangere! ¡Stiamo tutti piangendo qui! “Bello, continua a praticare con il Maestro”, ha gridato in tono cospiratorio, rivelando l’atmosfera intima e appassionata che esisteva nel gruppo.

Quando Ammaccatura giustaLa conduttrice ha chiesto a Millett cosa l’ha commossa di più della performance, e la risposta dei giudici è stata chiara e potente: “Questo mi eccita, Che l’artista prende sul serio il suo lavoro, Perché dimostra che sono impegnatiCon questa dichiarazione non solo ha elogiato gli sforzi di Kuti, ma ha anche sottolineato ciò che la giuria si aspetta dai partecipanti: “Questo è ciò che abbiamo chiesto ieri: impegno, rispetto per il pubblico e rispetto per se stessi come artisti. Perché per essere definito un artista, devi lavorare molto e lavorarci ogni giorno, e mi piace avere questo tipo di partecipanti perché ci piace e vediamo la tua crescita ogni giorno”, ha detto, sottolineando l’importanza del duro lavoro. e lavoro costante.

Testi di Millet Figueroa di Coty Romero

Con queste parole era chiaro che la sua crescita non era passata inosservata. A questo proposito, la giuria ha continuato a sottolineare i progressi compiuti dalla sua voce e la dedizione che mette in ogni prova: “Vedo in Kuti che lavora duro sulla sua voce. Ho ascoltato le prove e gliel’ho detto Flavio (Mendoza), ho detto: ‘Non emozionatevi troppo perché stanno arrivando cose belle'”, ha osservato strizzando l’occhio al suo collega membro della giuria. Ma la cosa più importante per Millett è stata la scelta del repertorio: “Come è bello che abbiano cantato questa canzone Abel Pintos Questo ha molto senso.

consiglio Nacha Guevarache ha risuonato durante tutto il concerto, si è levata per concludere il suo intervento: “Ciò che ha detto la maestra Nasha ha colpito anche me perché è vero Non si può lasciare che questo sentimento ti trascini giù sentire qualcosa che va ben oltre ciò che ci accade quotidianamente Con queste parole, la giuria peruviana ha sottolineato il confine sottile tra emozione e professionalità, e come i veri artisti riescano a padroneggiarlo per offrire qualcosa di reale e profondo al loro pubblico.

Finalmente, Con 9 in mano, Anche se c’è ancora margine di miglioramento, ha spiegato, Coty è sulla strada giusta. Corrientes, che ha concluso la sua partecipazione a questo turno con 23 punti, ha dimostrato la sua capacità di crescere e ascoltare chi le sta intorno, e se continuerà su questa strada probabilmente lo scenario della partita si ripeterà. Canto 2024 Continua a guardarla brillare.