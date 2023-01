L’ENAIRE Space Award è stato bandito

La Fondazione ENAIRE ha annunciato la creazione di un nuovo premio per le applicazioni spaziali per la mobilità aerea e spaziale, ed è stato assegnato 10.000 euro.

La Fondazione ENAIRE ha tenuto una conferenza La 28a edizione dei suoi Aviation Awards, Una novità di quest’anno è stata la creazione di un nuovo Space Applications Award per la mobilità, il trasporto aereo e spaziale.

Premi della Fondazione ENAIRE, che riconoscimento della ricerca, dell’innovazione e della comunicazione nel settore del trasporto aereo, Sono gli unici premi in questa disciplina che vengono assegnati nel nostro paese.

Quali progetti scegliere Cinque classi di volo dovrebbe apparire in Formato digitale entro il 31 maggio 2023 Attraverso il modulo di registrazione che la Fondazione ENAIRE ha messo a disposizione sul proprio sito web (https://fundacionenaire.es/) dove puoi trovare tutte le informazioni e le basi per ciascuna delle categorie.

Per la prima volta è stata creata una nuova categoria: Space Award in riconoscimento del lavoro innovativo Nell’applicazione della tecnologia spaziale per la mobilità aerea e spaziale. in questa occasione, Airbus Spagna cooperazione in Premio Drone R+, Dedicato al lavoro che apporta un contributo unico all’innovazione nel settore degli UAV.