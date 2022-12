L’enorme differenza grafica in Fortnite tra le versioni PS5, PS4, Switch e mobile

Il capitolo 4 di Fortnite è stato accompagnato da Una sorpresa che non ci aspettavamo: Passare dal gioco all’Unreal Engine 5.1 nelle sue versioni per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Motore grafico, richiesto per essere Quello che preme la nuova generazione di console Come Unreal Engine 3 ha fatto con PS3 e Xbox 360 ai suoi tempi, appartiene agli stessi Epic Games, quindi chi meglio può mostrarci le sue virtù e vendercelo con il suo gameplay stellare.

Nanette, il sistema che genera milioni di poligoni in tempo reale (un albero è composto da circa 300.000); Tecnologia Lumen (per Solvent ray tracing a livello di risorse e prestazioni); Illuminazione globale in tempo reale Non sacrificare i 60 fps; il nuovo Ultra preciso in tempo reale (TSR); mappe delle ombre predefinite, ecc., ecc. Non c’è dubbio che tutti quegli spettacoli e notizie su di lei Disegni del futuro Un giorno sarà possibile grazie a motori come Unreal Engine 5.

Ma a parte gli aspetti tecnici, è meglio vedere tutti i loro strumenti in azione per vedere di cosa sono capaci. E per questo, non c’è niente come il recente confronto di The Bits Analyst, dove sono versioni Fortnite per PS5, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili si scontrano più interessato. Come dice lo stesso autore: “Quando c’è Differenze interessanti tra le versioni È bene fare questi confronti.” Questo si chiama fare un buon porting e sfruttare le caratteristiche di ciascuna piattaforma: