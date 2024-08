Lenovo Cafe è il nuovo spazio di coworking a Bogotá

LenovoIn collaborazione con Fantastica Lancio del “Caffè Lenovo”un’iniziativa pensata per soddisfare la crescente necessità di spazi adatti al lavoro remoto e ibrido in Colombia.

AgenziaBasato su una profonda conoscenza del consumatore, È stata sviluppata questa strategia che ha fornito ai lavoratori un ambiente ideale per svolgere le proprie attività fuori dall’ufficio. Il concept si è concentrato sulla creazione di uno spazio che copra accuratamente le esigenze di tutti i dipendenti, garantendo che si sentano sempre supportati dal marchio attraverso i suoi strumenti tecnologici.

Per garantire l’eccellenza del “Caffè Lenovo”Come primo passo, più di mille bar e locali sono stati identificati e classificati in base alla qualità del WiFi, al costo del cibo e al livello di rumore, facilitando la scelta degli spazi di lavoro ideali.

Il marchio ha successivamente dichiarato: “Hanno progettato un ambiente incentrato sulle reali esigenze di chi lavora da remoto. Spazi di lavoro confortevoli, visivamente accattivanti e, soprattutto, dotati di tutti gli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi in ​​modo innovativo. Un’esperienza che vorranno ripetere. “

Al Lenovo Cafe, gli utenti possono lavorare e gustare un buon caffè esplorando e acquistando contemporaneamente prodotti di marca. Questa iniziativa ha inoltre rafforzato la strategia di Lenovo di passare dalle vendite nei tradizionali negozi al dettaglio ai punti vendita nei bar e negli spazi di coworking.