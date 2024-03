Lenovo rinnoverà Legion Go con nuove e colorate opzioni di personalizzazione

Sembra che Lenovo stia pianificando di dare al suo unico dispositivo di gioco portatile una sorta di aggiornamento colorato. Lanciato lo scorso anno, Legion Go deve affrontare una forte concorrenza da più punti di vista, in particolare ALLEATO DI ASUS ROG E Superficie della valvola del vapore. secondo Rapporto di WindowsLenovo ha progettato custodie ufficiali Legion Go, di cui finora sono trapelati cinque esempi.

In base alle immagini seguenti, tutte le superfici si estendono sulla parte superiore, inferiore e posteriore del laptop da gioco stesso, con un pezzo separato incluso per coprire l'ampio cavalletto. Tuttavia, Lenovo ha deciso di non coprire il retro dei controller rimovibili del dispositivo. Quindi, anche se è possibile dare al Legion Go un nuovo look sulla parte anteriore, il retro del dispositivo avrà sempre un effetto bicolore, anche con i design più dettagliati di Lenovo.