Leo Ramos è stato presentato come il nuovo allenatore del Montevideo City Torque

Leonardo Ramos è stato presentato come il nuovo allenatore del Montevideo City Torque, Al posto di Luca Nardi Ciò è avvenuto dopo la sconfitta per 2-1 della squadra contro… I vagabondi si allontanarono dalla sua posizione.

Ramos è stato un campione con Danubio e Peñarol. @MvdCityTorque

Ramos è un allenatore con una vasta esperienza, avendo lavorato in Argentina, Cile, Messico, Ecuador e Arabia Saudita, oltre a diverse squadre in Uruguay, dove è stato campione del campionato locale con Danubio e Peñarol.

Questo è il terzo cambio di allenatore per il Montevideo City Torque, che ha iniziato la stagione con Ignacio Iturralde come team manager. Il suddetto professionista ha trascorso un buon anno nel 2022 al Boston River, dove ha avuto una meravigliosa carriera che si è conclusa con la qualificazione della squadra per la Copa Libertadores del 2023, ma non è riuscito a ripeterla all’MC Türk. Dopo aver perso contro il Racing il decimo giorno di apertura, è stato licenziato. Il suo posto è stato preso da Lucas Nardi.

L’argentino non è riuscito a ribaltare la brutta situazione che stava vivendo la squadra retrocessa. Dopo aver perso contro Wanderers al terzo appuntamento del Clausura, si è fatto da parte.

Il club ha annunciato sui social l’arrivo di Ramos come nuovo allenatore.